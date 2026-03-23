Guardiola llega a 40 títulos y queda a solo nueve de Sir Alex Ferguson

Pep Guardiola sigue agrandando su legado en el futbol mundial. El técnico catalán alcanzó los 40 títulos como entrenador tras conquistar la Carabao Cup con el Manchester City, luego de vencer 0-2 al Arsenal en Wembley, un escenario emblemático en su carrera.

Con este nuevo logro, Guardiola se consolida como uno de los entrenadores más exitosos de la historia, quedando solo por detrás de Sir Alex Ferguson, quien ostenta el récord con 49 trofeos. Además, el título llega tras una temporada anterior sin conquistas, lo que añade un valor especial al triunfo.

Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson | Google

Guardiola y su legado: 40 títulos con tres gigantes de Europa

El Manchester City se ha convertido en el club donde más tiempo ha dirigido Guardiola, alcanzando ya una década al frente del equipo. Con los Citizens, el técnico suma 19 títulos, incluyendo seis Premier League, cinco Carabao Cup, tres FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Antes de su etapa en Inglaterra, Guardiola construyó su leyenda en el Barcelona, donde conquistó 14 títulos en apenas cuatro temporadas, destacando dos Champions League y tres Ligas. Su estilo de juego marcó una época y es considerado uno de los equipos más influyentes en la historia del futbol.

Lionel Messi y Pep Guardiola, cuando el catalán era DT del Barcelona | ESPECIAL

Posteriormente, en el Bayern Múnich, sumó siete títulos más, consolidando su éxito en tres de las ligas más competitivas del mundo. Esta trayectoria lo posiciona como uno de los técnicos más consistentes y dominantes del futbol moderno.

Así fue la victoria del Manchester City ante el Arsenal

En la final de la Carabao Cup, el Manchester City se impuso 0-2 al Arsenal en un partido que tuvo dos caras. Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Mikel Arteta logró incomodar a los citizens con su presión y dominio del juego posicional.

Sin embargo, el City reaccionó en la segunda parte y encontró la ventaja gracias a un error del portero Kepa Arrizabalaga, que permitió a Nico O’Reilly abrir el marcador. Minutos después, el propio O’Reilly firmó su doblete con un remate de cabeza tras un centro preciso.

Nico O'Reilly celebra en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP