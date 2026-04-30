Britney Spears en problemas: enfrenta cargos por conducir bajo el influjo de sustancias

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que autoridades del condado de Ventura, en California, la acusaran formalmente de conducir bajo el influjo de sustancias, un cargo que ha sido catalogado como delito menor, pero que reaviva la preocupación sobre la estabilidad de la cantante.

De acuerdo con diversos reportes, la intérprete fue arrestada tras ser detenida por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:30 de la noche, en un operativo que derivó en su traslado bajo custodia y posterior registro oficial durante la madrugada.

La policía de Ventura, en California, detuvo a la cantante por su extraña forma de manejar y poner en riesgo a otros conductores / Especial

Así ocurrió la detención de Britney Spears

La cantante fue interceptada por las autoridades bajo sospecha de manejar en estado de intoxicación, aunque en el reporte oficial del Sheriff no se especifica el motivo exacto de la detención. Sin embargo, distintos medios señalan que la causa principal fue precisamente la presunción de que conducía bajo el influjo de sustancias.

Tras su arresto, Spears fue fichada alrededor de las 3:00 de la mañana y liberada horas después bajo el esquema de “citar y liberar”, lo que implica que no permaneció detenida, pero sí deberá presentarse ante la corte en una fecha posterior. Su vehículo, por otro lado, quedó resguardado en un corralón.

La cantante tuvo que ser detenida y fichada por andar bajo los influjos de sustancias / Redes Sociales

El comunicado de su equipo tras el incidente

Luego de su detención, Britney Spears ingresó a un centro de tratamiento, mientras que su equipo legal emitió un comunicado en el que reconocieron la gravedad de lo ocurrido.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable. Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y esperamos que este pueda ser el primer paso de un cambio que desde hace mucho tiempo necesita ocurrir en su vida”.

En el mismo mensaje también se hizo énfasis en la importancia de que la cantante reciba apoyo durante este proceso personal.

“Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil. Sus hijos estarán pasando tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario desde hace tiempo para ayudarla a lograr estabilidad y bienestar”.

Luego de aprehensión, Britney se tuvo que internar para curarse de sus adicciones / Redes Sociales

Próxima cita ante la corte

Britney Spears deberá presentarse ante la Corte Superior del condado de Ventura el próximo 4 de mayo, donde se determinará el curso legal de este caso.

Por ahora, la cantante enfrenta un nuevo capítulo en su vida personal y legal, en medio de un proceso que podría marcar un punto de inflexión en su camino, tal como lo señala su propio equipo.