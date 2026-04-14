¿Britney Spears fue obligada a entrar en rehabilitación? Esto dijo su familia

Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se diera a conocer que ingresó a un centro de rehabilitación, lo que generó dudas entre sus seguidores sobre si la decisión fue voluntaria o impuesta por su entorno cercano tras su reciente arresto.

De acuerdo con los primeros reportes, la cantante de 44 años decidió ingresar por cuenta propia a un programa de tratamiento luego de haber sido detenida el pasado 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol, situación que encendió las alarmas entre su familia y equipo de trabajo.

Por manejar presuntamente bajo la influencia del alcohol, fue detenida por la policía de California / Redes Sociales

El exesposo aclara situación

Tras la noticia, Kevin Federline, exesposo de la artista, reaccionó a través de su abogado Mark Vincent Kaplan, quien confirmó que el exbailarín está al tanto de la situación y respaldó la decisión tomada por la intérprete.

“Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó a rehabilitación y que, si necesita ayuda, se alegra de que la esté recibiendo y de que la decisión parece haber sido tomada por ella y no impuesta por otros, si así fuera”, declaró el abogado.

“Lo fundamental es que, sea cual sea el plan de tratamiento recomendado, lo siga y lo complete”, agregó.

La cantante decidió entrar por cuenta propia a un centro de rehabilitación / FB: @britneyspears

Fue por cuenta propia

Por su parte, un representante de Britney Spears también aseguró que el ingreso al centro de rehabilitación fue completamente voluntario y responde a la intención de la cantante de priorizar su bienestar emocional en este momento.

“Fue su propia decisión. No se trata de una sustancia en particular, tiene un doble propósito. Se trata de que Britney priorice su salud mental y se tome un tiempo para sí misma para concentrarse en las cosas que son importantes para ella” declaró una fuente de Page Six.

“Está muy comprometida con su salud”, agregó. “Es algo que realmente quiere hacer por sí misma. Fue su propia decisión”, recalcó.

Su esposo Kevin Federline está al tanto de los problemas que pasa la madre de sus hijos / Redes Sociales

Sus hijos, pieza clave en la decisión

Además de su equipo, los hijos de Britney Spears, Sean Preston y Jayden James, habrían jugado un papel importante en su decisión de buscar ayuda profesional, luego del impacto que tuvo su arresto en su entorno personal.

Según información difundida por la revista People, ambos jóvenes han mostrado su apoyo a la cantante en este proceso, motivándola a tomar medidas para cuidar su salud.

"Sus hijos fueron fundamentales para que ingresara en rehabilitación. Han sido muy claros con ella. Solo quieren que esté sana", declaró la fuente.

La cantante al parecer se internó tras la preocupación de sus hijos al verla en mal estado / Redes Sociales

De acuerdo con el mismo reporte, la artista habría atravesado momentos de angustia tras su detención, lo que terminó influyendo en su decisión de ingresar a rehabilitación.