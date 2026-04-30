Mundial 2026: Senegal, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
Senegal, ubicada en la posición número 14 del Ranking FIFA, se presenta como una de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026.
El combinado africano disputará la que será la quinta cita mundialista de su historia. A pesar de llegar envuelta en la polémica administrativa por un título continental disputado en los escritorios, Senegal se consolida como la potencia africana más regular de los últimos años, ligando tres clasificaciones consecutivas (2018, 2022 y 2026).
Aunque Senegal se coronó en la cancha como campeón de la Copa Africana de Naciones en enero, una histórica apelación ante la CAF otorgó el título a Marruecos en los despachos. Actualmente, el conflicto se encuentra bajo revisión del TAS y se espera una resolución antes del inicio del Mundial. Independientemente del veredicto, el equipo senegalés apunta a ser uno de los grandes animadores del torneo.
El camino en las eliminatorias fue casi impecable. Senegal terminó invicto la fase de grupos con 7 victorias y 3 empates, sumando 24 puntos para liderar el Grupo B. No obstante, la clasificación tuvo tintes de dramatismo puro, ya que la RD del Congo presionó hasta el último instante, quedando apenas dos puntos por debajo en la tabla.
CALENDARIO DE SENEGAL EN LA COPA DEL MUNDO
"Los Leones de Teranga" serán uno de los equipos con mayor beneficio logístico, pues recorrerán pocos kilómetros durante la Fase de Grupos. Tendrán dos compromisos en Nueva York —sede de la Gran Final— y cerrarán su participación en la primera etapa en Toronto, Canadá.
El verdadero desafío reside en la calidad de sus rivales. Senegal compartirá el Grupo I con la poderosa Francia (doble campeona del mundo), la peligrosa Noruega y el combinado de Irak, que en el papel se presenta como el rival más accesible del sector.
Partido
Fecha
Hora
Sede
Francia vs. Senegal
16 de junio
13:00 horas
Nueva York
Noruega vs. Senegal
22 de junio
18:00 horas
Nueva York
Senegal vs. Irak
26 de junio
13:00 horas
Toronto
MÁXIMA FIGURA DE SENEGAL
La exportación de talento senegalés vive su mejor momento, con figuras presentes en las ligas de élite. Destaca el caso de Nicolas Jackson, actual delantero del Bayern Múnich (cedido por el Chelsea). Sin embargo, a sus 34 años, Sadio Mané sigue siendo el alma y comandante del equipo. El actual jugador del Al-Nassr fue el máximo artillero de la selección en el proceso clasificatorio.
Mané ha dejado claro en las Eliminatorias y en la reciente Copa Africana que aún tiene vigencia física y técnica. Para este Mundial, el "10" encara la que podría ser su última gran función, ya que llegaría a la edición de 2030 con 37 años. Mané no estará solo en este desafío; contará con el respaldo de una generación dorada que incluye a Iliman Ndiaye, Pape Gueye y el mencionado Nicolas Jackson.
NÚMEROS DE SENEGAL EN COPAS DEL MUNDO
Senegal irrumpió en el escenario global en Corea-Japón 2002, donde firmó su actuación histórica más destacada al alcanzar los Cuartos de Final. Tras una ausencia de tres ediciones, el fútbol senegalés logró reestructurarse para encadenar tres participaciones seguidas desde Rusia 2018 hasta la fecha.
Estadística
Cifra
Partidos jugados
12
Partidos ganados
5
Partidos empatados
3
Partidos perdidos
4
Goles a favor
16
Goles en contra
17
Títulos
0
Mejor participación
Cuartos de Final (2002)
CONVOCADOS POR SENEGAL
La lista Final de Senegal para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA del pasado mes de marzo y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.
JUGADOR
POSICIÓN
EQUIPO
Edouard Mendy
Portero
Al-Ahli
Mory Diaw
Portero
Le Havre
Yehvann Diouf
Portero
Niza
Kalidou Koulibaly
Defensa
Al-Hilal
Moussa Niakhate
Defensa
Olympique de Lyon
El Hadji Malick Diouf
Defensa
West Ham
Krepin Diatta
Defensa
AS Mónaco
Mamadou Sarr
Defensa
Chelsea
Ismail Jakobs
Defensa
Galatasaray
Antoine Mendy
Defensa
Niza
Abdoulaye Seck
Defensa
Maccabi Haifa
Nobel Mendy
Defensa
Rayo Vallecano
Idrissa Gana Gueye
Mediocampista
Everton
Lamine Camara
Mediocampista
AS Mónaco
Habib Diarra
Mediocampista
Sunderland
Pape Gueye
Mediocampista
Villarreal
Pape Matar Sarr
Mediocampista
Tottenham Hotspur
Pathé Ciss
Mediocampista
Rayo Vallecano
Nicolas Jackson
Delantero
Bayern Múnich
Ismaila Sarr
Delantero
Crystal Palace
Boulaye Dia
Delantero
Lazio
Cherif Ndiaye
Delantero
Samsunspor
Bamba Dieng
Delantero
FC Lorient
Iliman Ndiaye
Delantero
Everton
Habib Diallo
Delantero
FC Metz
Ibrahim Mbaye
Delantero
PSG
Mamadou Diakhon
Delantero
Club Brujas
Assane Diao
Delantero
Como
Sadio Mané
Delantero
Al-Nassr