Mundial 2026: Senegal, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Senegal, ubicada en la posición número 14 del Ranking FIFA, se presenta como una de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026.

Senegal llevará su segunda estrella en un futuro l AP

El combinado africano disputará la que será la quinta cita mundialista de su historia. A pesar de llegar envuelta en la polémica administrativa por un título continental disputado en los escritorios, Senegal se consolida como la potencia africana más regular de los últimos años, ligando tres clasificaciones consecutivas (2018, 2022 y 2026).

Aunque Senegal se coronó en la cancha como campeón de la Copa Africana de Naciones en enero, una histórica apelación ante la CAF otorgó el título a Marruecos en los despachos. Actualmente, el conflicto se encuentra bajo revisión del TAS y se espera una resolución antes del inicio del Mundial. Independientemente del veredicto, el equipo senegalés apunta a ser uno de los grandes animadores del torneo.

El camino en las eliminatorias fue casi impecable. Senegal terminó invicto la fase de grupos con 7 victorias y 3 empates, sumando 24 puntos para liderar el Grupo B. No obstante, la clasificación tuvo tintes de dramatismo puro, ya que la RD del Congo presionó hasta el último instante, quedando apenas dos puntos por debajo en la tabla.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

CALENDARIO DE SENEGAL EN LA COPA DEL MUNDO

"Los Leones de Teranga" serán uno de los equipos con mayor beneficio logístico, pues recorrerán pocos kilómetros durante la Fase de Grupos. Tendrán dos compromisos en Nueva York —sede de la Gran Final— y cerrarán su participación en la primera etapa en Toronto, Canadá.

El verdadero desafío reside en la calidad de sus rivales. Senegal compartirá el Grupo I con la poderosa Francia (doble campeona del mundo), la peligrosa Noruega y el combinado de Irak, que en el papel se presenta como el rival más accesible del sector.

Partido Fecha Hora Sede Francia vs. Senegal 16 de junio 13:00 horas Nueva York Noruega vs. Senegal 22 de junio 18:00 horas Nueva York Senegal vs. Irak 26 de junio 13:00 horas Toronto

MetLife Stadium I AP

MÁXIMA FIGURA DE SENEGAL

La exportación de talento senegalés vive su mejor momento, con figuras presentes en las ligas de élite. Destaca el caso de Nicolas Jackson, actual delantero del Bayern Múnich (cedido por el Chelsea). Sin embargo, a sus 34 años, Sadio Mané sigue siendo el alma y comandante del equipo. El actual jugador del Al-Nassr fue el máximo artillero de la selección en el proceso clasificatorio.

Mané ha dejado claro en las Eliminatorias y en la reciente Copa Africana que aún tiene vigencia física y técnica. Para este Mundial, el "10" encara la que podría ser su última gran función, ya que llegaría a la edición de 2030 con 37 años. Mané no estará solo en este desafío; contará con el respaldo de una generación dorada que incluye a Iliman Ndiaye, Pape Gueye y el mencionado Nicolas Jackson.

Sadio Mané | AP

NÚMEROS DE SENEGAL EN COPAS DEL MUNDO

Senegal irrumpió en el escenario global en Corea-Japón 2002, donde firmó su actuación histórica más destacada al alcanzar los Cuartos de Final. Tras una ausencia de tres ediciones, el fútbol senegalés logró reestructurarse para encadenar tres participaciones seguidas desde Rusia 2018 hasta la fecha.

Estadística Cifra Partidos jugados 12 Partidos ganados 5 Partidos empatados 3 Partidos perdidos 4 Goles a favor 16 Goles en contra 17 Títulos 0 Mejor participación Cuartos de Final (2002)

CONVOCADOS POR SENEGAL

La lista Final de Senegal para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA del pasado mes de marzo y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO Edouard Mendy Portero Al-Ahli Mory Diaw Portero Le Havre Yehvann Diouf Portero Niza Kalidou Koulibaly Defensa Al-Hilal Moussa Niakhate Defensa Olympique de Lyon El Hadji Malick Diouf Defensa West Ham Krepin Diatta Defensa AS Mónaco Mamadou Sarr Defensa Chelsea Ismail Jakobs Defensa Galatasaray Antoine Mendy Defensa Niza Abdoulaye Seck Defensa Maccabi Haifa Nobel Mendy Defensa Rayo Vallecano Idrissa Gana Gueye Mediocampista Everton Lamine Camara Mediocampista AS Mónaco Habib Diarra Mediocampista Sunderland Pape Gueye Mediocampista Villarreal Pape Matar Sarr Mediocampista Tottenham Hotspur Pathé Ciss Mediocampista Rayo Vallecano Nicolas Jackson Delantero Bayern Múnich Ismaila Sarr Delantero Crystal Palace Boulaye Dia Delantero Lazio Cherif Ndiaye Delantero Samsunspor Bamba Dieng Delantero FC Lorient Iliman Ndiaye Delantero Everton Habib Diallo Delantero FC Metz Ibrahim Mbaye Delantero PSG Mamadou Diakhon Delantero Club Brujas Assane Diao Delantero Como Sadio Mané Delantero Al-Nassr