Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Senegal, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Senegal | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:32 - 30 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
"Los Leones de Teranga disputarán su quinta Copa del Mundo, tercera de manera consecutiva

Senegal, ubicada en la posición número 14 del Ranking FIFA, se presenta como una de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026.

Senegal llevará su segunda estrella en un futuro l AP

El combinado africano disputará la que será la quinta cita mundialista de su historia. A pesar de llegar envuelta en la polémica administrativa por un título continental disputado en los escritorios, Senegal se consolida como la potencia africana más regular de los últimos años, ligando tres clasificaciones consecutivas (2018, 2022 y 2026).

Aunque Senegal se coronó en la cancha como campeón de la Copa Africana de Naciones en enero, una histórica apelación ante la CAF otorgó el título a Marruecos en los despachos. Actualmente, el conflicto se encuentra bajo revisión del TAS y se espera una resolución antes del inicio del Mundial. Independientemente del veredicto, el equipo senegalés apunta a ser uno de los grandes animadores del torneo.

El camino en las eliminatorias fue casi impecable. Senegal terminó invicto la fase de grupos con 7 victorias y 3 empates, sumando 24 puntos para liderar el Grupo B. No obstante, la clasificación tuvo tintes de dramatismo puro, ya que la RD del Congo presionó hasta el último instante, quedando apenas dos puntos por debajo en la tabla.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

CALENDARIO DE SENEGAL EN LA COPA DEL MUNDO

"Los Leones de Teranga" serán uno de los equipos con mayor beneficio logístico, pues recorrerán pocos kilómetros durante la Fase de Grupos. Tendrán dos compromisos en Nueva York —sede de la Gran Final— y cerrarán su participación en la primera etapa en Toronto, Canadá.

El verdadero desafío reside en la calidad de sus rivales. Senegal compartirá el Grupo I con la poderosa Francia (doble campeona del mundo), la peligrosa Noruega y el combinado de Irak, que en el papel se presenta como el rival más accesible del sector.

Partido

Fecha

Hora

Sede

Francia vs. Senegal

16 de junio

13:00 horas

Nueva York

Noruega vs. Senegal

22 de junio

18:00 horas

Nueva York

Senegal vs. Irak

26 de junio

13:00 horas

Toronto

MetLife Stadium I AP

MÁXIMA FIGURA DE SENEGAL

La exportación de talento senegalés vive su mejor momento, con figuras presentes en las ligas de élite. Destaca el caso de Nicolas Jackson, actual delantero del Bayern Múnich (cedido por el Chelsea). Sin embargo, a sus 34 años, Sadio Mané sigue siendo el alma y comandante del equipo. El actual jugador del Al-Nassr fue el máximo artillero de la selección en el proceso clasificatorio.

Mané ha dejado claro en las Eliminatorias y en la reciente Copa Africana que aún tiene vigencia física y técnica. Para este Mundial, el "10" encara la que podría ser su última gran función, ya que llegaría a la edición de 2030 con 37 años. Mané no estará solo en este desafío; contará con el respaldo de una generación dorada que incluye a Iliman Ndiaye, Pape Gueye y el mencionado Nicolas Jackson.

Sadio Mané | AP

NÚMEROS DE SENEGAL EN COPAS DEL MUNDO

Senegal irrumpió en el escenario global en Corea-Japón 2002, donde firmó su actuación histórica más destacada al alcanzar los Cuartos de Final. Tras una ausencia de tres ediciones, el fútbol senegalés logró reestructurarse para encadenar tres participaciones seguidas desde Rusia 2018 hasta la fecha.

Estadística

Cifra

Partidos jugados

12

Partidos ganados

5

Partidos empatados

3

Partidos perdidos

4

Goles a favor

16

Goles en contra

17

Títulos

0

Mejor participación

Cuartos de Final (2002)

CONVOCADOS POR SENEGAL

La lista Final de Senegal para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA del pasado mes de marzo y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.

JUGADOR

POSICIÓN

EQUIPO

Edouard Mendy

Portero

Al-Ahli

Mory Diaw

Portero

Le Havre

Yehvann Diouf

Portero

Niza

Kalidou Koulibaly

Defensa

Al-Hilal

Moussa Niakhate

Defensa

Olympique de Lyon

El Hadji Malick Diouf

Defensa

West Ham

Krepin Diatta

Defensa

AS Mónaco

Mamadou Sarr

Defensa

Chelsea

Ismail Jakobs

Defensa

Galatasaray

Antoine Mendy

Defensa

Niza

Abdoulaye Seck

Defensa

Maccabi Haifa

Nobel Mendy

Defensa

Rayo Vallecano

Idrissa Gana Gueye

Mediocampista

Everton

Lamine Camara

Mediocampista

AS Mónaco

Habib Diarra

Mediocampista

Sunderland

Pape Gueye

Mediocampista

Villarreal

Pape Matar Sarr

Mediocampista

Tottenham Hotspur

Pathé Ciss

Mediocampista

Rayo Vallecano

Nicolas Jackson

Delantero

Bayern Múnich

Ismaila Sarr

Delantero

Crystal Palace

Boulaye Dia

Delantero

Lazio

Cherif Ndiaye

Delantero

Samsunspor

Bamba Dieng

Delantero

FC Lorient

Iliman Ndiaye

Delantero

Everton

Habib Diallo

Delantero

FC Metz

Ibrahim Mbaye

Delantero

PSG

Mamadou Diakhon

Delantero

Club Brujas

Assane Diao

Delantero

Como

Sadio Mané

Delantero

Al-Nassr

Senegal previo a enfrentar a Perú l AP
Lo Último
14:48 ¿Quiénes son los 10 funcionarios mexicanos señalados por supuesto narcotráfico por en Sinaloa?
13:51 VIDEO: Se arma la campal entre 'diableros' en la Central de Abasto
13:50 Infantino ratifica a Irán para el Mundial: “El motivo es muy sencillo, tenemos que estar unidos.”
13:32 Mundial 2026: Senegal, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
13:26 ¿Nueva era? Jonathan Orozco fue visto en El Barrial
13:10 Anthony Martial dejará de ser jugador de Rayados de Monterrey
13:05 Asesinan a Homar Salas, líder sindical en Culiacán: ¿Cuál fue el motivo?
13:04 ¿Augurio de campeón? América y la racha positiva en Liguilla cada que elimina a Pumas
12:35 Efraín Juárez rompe racha de casi seis años sin técnico mexicano como líder de Liga MX
12:24 ¡LISTA ABIERTA PARA EL VASCO! Jugadores de LIGA MX todavía se pueden subir al MUNDIAL