VIDEO: Se arma la campal entre 'diableros' en la Central de Abasto

Una intensa pelea campal protagonizada por diableros y comerciantes en la Central de Abasto de la Ciudad de México quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron ante la violencia que se vivió en uno de los centros de comercio más importantes del país.

La grabación comenzó a circular en distintas redes sociales luego de ser difundida en Facebook por un comerciante y creador de contenido identificado como “Torrestlax”, quien aseguró que este tipo de escenas no son inusuales dentro del lugar, lo que generó aún más debate entre los internautas.

“Otra más de mi bonita Central de Abastos CDMX. Así son los días que se viven aquí en la central”, expuso en la descripción de las imágenes.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la pelea entre los trabajadores / Redes Sociales

Golpes, patadas y hasta verduras volando

En el video, cuya duración es de varios minutos, se puede observar el momento exacto en el que al menos ocho personas comienzan a enfrentarse físicamente en uno de los pasillos de la Central de Abasto. Aunque no se aprecia con claridad el motivo que originó la riña, las imágenes muestran una escalada de violencia que incluyó insultos, empujones, puñetazos y patadas.

La situación se tornó aún más caótica cuando los involucrados comenzaron a lanzar lo que tenían a su alcance, desde papas y aguacates hasta otras verduras, convirtiendo el lugar en un auténtico campo de batalla improvisado. Conforme avanzaba la pelea, más personas se sumaron a ambos bandos, lo que prolongó el enfrentamiento durante aproximadamente cinco minutos.

El encuentro duró varios minutos sin que nadie los separara / Redes Sociales

Clientes y comerciantes intentaron frenar la violencia

A medida que la riña se intensificaba, otros comerciantes y clientes que se encontraban en la zona comenzaron a intervenir, gritando y chiflando para intentar detener la pelea. La situación generó tal nivel de tensión que las actividades comerciales se vieron momentáneamente paralizadas.

Finalmente, algunas personas lograron separar a los involucrados y retirar a los diableros del lugar, evitando que el conflicto escalara aún más. Sin embargo, las imágenes evidencian que al menos un par de participantes terminaron con el rostro ensangrentado tras el intercambio de golpes.

Se dieron con todo, hasta las verduras sirvieron como proyectiles para atacar al contrincante / Redes Sociales

Sin detenidos, pero con fuerte polémica en redes

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas de gravedad ni detenidos por estos hechos, lo que ha generado críticas por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la falta de control en este tipo de situaciones.

La viralización del video desató todo tipo de reacciones, pero una de las opiniones más recurrentes apunta a que la administración de la Central de Abasto debería imponer sanciones más estrictas para evitar que este tipo de actos se repitan, ya que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a clientes.

Al final, no heridos de gravedad solo resultaron con algunos golpes en el cuerpo / Redes Sociales

Un problema que vuelve a encender el debate

Más allá del impacto viral, el incidente reabre la discusión sobre las condiciones laborales, la seguridad y la regulación dentro de la Central de Abasto, un espacio donde diariamente convergen miles de personas.

Mientras tanto, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios, dejando claro que este tipo de escenas no solo generan indignación, sino también preocupación por la normalización de la violencia en espacios públicos.