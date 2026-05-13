El Reporte Ponce: Jardine se queda en América sólo si...

Terminó el semestre más largo que vivió André Jardine en el América, desgastante al extremo, cúmulo de circunstancias dentro y fuera de la cancha que no había experimentado desde que arribó al Nido. Y así, estuvo a un penalti de hacer una remontada que parecía imposible ante el superlíder y meterse a Semis.

André y su cuerpo técnico, y el plantel, tendrán un periodo de vacaciones necesarias para recargar energía. Sé de primera mano que quedó muy dolido por la eliminación, y también que tiene la conciencia tranquila porque siente que logró sacar lo mejor de sus Águilas en el momento decisivo. Está cansado, triste, pero orgulloso de la chamba. Y sabe que aún puede mover a este plantel.

EL PLAN DEPORTIVO TIENE UN RUMBO

Al momento de partir al descanso, hubo despedidas en el Nido y una pequeña plática con la directiva: volverán a verse en Coapa para charlar sobre el futuro. Jardine tiene contrato por otro año más y por lo que me dicen, aún cree que puede hacer que este América pelee por títulos.

Y la dirección deportiva ya tomó la decisión: si de ellos depende, Jardine se queda a cumplir su contrato, es decir, está decidido desde su trinchera que André seguirá con el América.

¿QUÉ FALTA PARA QUE QUEDE PLANCHADO?

Falta que ambas partes vuelvan a sentarse para dejarlo bien claro. Y en esa nueva charla, hay un nuevo factor que podría cambiar el rumbo de su permanencia: la nueva directiva del club y del Estadio Azteca, la que dirige Ferran Reverter, que ya tiene voz y voto.

Sólo este flamante componente podría cambiar la tendencia y proponerle a Emilio Azcárraga dar un golpe de timón en el banquillo. Por eso tienen a otros candidatos.

La relación de Jardine con el club es genuina de amor por los colores, lo saben en Coapa y la afición. Por eso, para el técnico es importante escuchar lo que piensan sobre el futuro del América las nuevas personas que hoy ayudan a tomar las decisiones. Sólo eso podría hacer que se vaya.

VILAR, FUTURO TÉCNICO DEL ATLANTE

Se concretó el regresó de un ícono del Atlante: Federico Vilar será el auxiliar del Piojo Herrera en el retorno a la Liga MX. La idea con el portero campeón con el Potro es que se convierta en un entrenador institucional azulgrana, para el futuro. Tremendo plan.

MÉXICO SE ACERCA A LA LIBERTADORES

Desde hace meses fue subiendo el ruido y ayer dio un paso clave: Televisa adquirió los derechos de la Libertadores y Sudamericana para Estados Unidos a partir de 2027, y para que sea rentable, necesita que el futbol mexicano vuelva. Es la gran noticia que se esperaba.

En el marco del Mundial 2022, la FMF, Televisa y la Conmebol comenzaron a trazar el plan del retorno del futbol mexicano a los torneos sudamericanos, pero faltaba convencer a Concacaf dándole más espacios a sus equipos, cosa que ya se pactó, y que la televisora entrara en el juego, situación que se logró.