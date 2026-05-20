Entrenador de futbol femenil suspendido de por vida por grabar a jugadoras en vestidores
Un entrenador checo de futbol femenil que grabó en secreto a las jugadoras en los vestuarios y las duchas fue inhabilitado de por vida para entrenar por la UEFA.
Petr Vlachovsky, extécnico del 1. FC Slovacko, fue condenado el año pasado en la República Checa por grabar a más de una docena de mujeres durante un período de cuatro años. Recibió una sentencia de un año de prisión condicional y una prohibición de cinco años para entrenar en el país.
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que Vlachovsky violó las normas relativas a la conducta insultante o indecente. La suspensión de por vida se anunció este martes.
La UEFA también solicitó a la FIFA que impusiera una sanción internacional a Vlachovsky y pidió a la federación de futbol de la República Checa que revocara su licencia de entrenador.
“Este resultado envía un mensaje contundente y necesario: el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles de este deporte”, declaró FIFPRO, el sindicato mundial de jugadores, en un comunicado.
Vlachovsky fue arrestado en 2023 cuando las autoridades encontraron las imágenes en internet. Había entrenado al 1. FC Slovacko durante casi 15 años. También había sido entrenador de la selección femenina sub-19 de la República Checa.
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