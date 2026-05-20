Entrenador de futbol femenil suspendido de por vida por grabar a jugadoras en vestidores

Un entrenador checo de futbol femenil que grabó en secreto a las jugadoras en los vestuarios y las duchas fue inhabilitado de por vida para entrenar por la UEFA.

Petr Vlachovsky, extécnico del 1. FC Slovacko, fue condenado el año pasado en la República Checa por grabar a más de una docena de mujeres durante un período de cuatro años. Recibió una sentencia de un año de prisión condicional y una prohibición de cinco años para entrenar en el país.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que Vlachovsky violó las normas relativas a la conducta insultante o indecente. La suspensión de por vida se anunció este martes.

La UEFA también solicitó a la FIFA que impusiera una sanción internacional a Vlachovsky y pidió a la federación de futbol de la República Checa que revocara su licencia de entrenador.

“Este resultado envía un mensaje contundente y necesario: el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles de este deporte”, declaró FIFPRO, el sindicato mundial de jugadores, en un comunicado.