¿Quién eligió a los silbantes finalistas, la Comisión de Arbitraje o quién?, se preguntan colegiados

​Los antecedentes de la Comisión de Arbitraje al cambiar a un árbitro en plena Liguilla han impactado en su propio gremio; tanto, que al interior de un grupo de silbantes, molestos por los últimos acontecimientos, se tiene la idea de que los árbitros que pitarán la Final del Torneo Clausura 2026, en la Ida y la Vuelta, no pudieron ser escogidos necesariamente por la Comisión de Arbitraje.

​Difícilmente podría creerse esa teoría; sin embargo, esa es una de las creencias al interior del gremio, ya que para algunos silbantes (aseguran a este periodista) quien debió pitar la Final debió haber sido el colegiado mundialista César Ramos Palazuelos, quien ya deberá orientar sus esfuerzos rumbo al Mundial en casa.

De acuerdo al calendario de la FIFA el tres veces mundialista deberá presentarse el 31 de mayo.

​"Hay un grupo molesto por cómo la Comisión de Arbitraje repartió el pastel", expresaron silbantes que, obviamente, pidieron el anonimato, pues saben que podría haber represalias en su contra.

​La propia Comisión de Árbitros, encabezada por Horacio Elizondo, no da explicaciones a los jueces de por qué los enlista y por qué no, pero es un hecho que las miradas de incredulidad se ciernen en torno a Elizondo y la asignación de integrantes como Ismael Rosario López Peñuelas para el juego de Ida, y Daniel Quintero Huitrón en el juego de Vuelta, quien por cierto es mirado con lupa en Cruz Azul, donde podrían inconformarse, como lo hizo Pumas con Santander un antecedente que no gustó nadita a los colegiados.

​Como se recordará, la queja formal de la directiva de Pumas para remover a Luis Enrique Santander del partido de Ida de las Semifinales ante Pachuca se debió principalmente a la enorme inconformidad y desconfianza generadas por su actuación en la Ida de los Cuartos de Final contra el América.

​Los argumentos clave de la directiva auriazul se concentraron tras señalarles dos penas máximas en contra. También pesó el caso de la supuesta alineación indebida: la gota que derramó el vaso fue la confusión en el proceso de sustituciones de las Águilas cuando Sebastián Cáceres salió por protocolo de conmoción. Pumas acusó formalmente ante la Comisión Disciplinaria que el "Shocker" Vázquez había reingresado de forma ilegal al campo tras haber sido relevado.

​Aunque la protesta en la mesa fue declarada improcedente (el América solo recibió una multa económica), la directiva de la UNAM responsabilizó directamente a Santander por la falta de control y la enorme confusión en la cancha.