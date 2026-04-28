¿Ascenso? Siete años echados a la basura; imposible su regreso inmediato

​¿Ascenso/descenso? Hoy, casi imposible. La realidad de la División inferior a la Liga MX es triste y hoy no tiene futuro. Sé que el G-8 tiene la intención de regresar las bases para que dicha categoría mejore, pero la realidad es muy diferente. Desde muy adentro me aseguran que la Liga de Expansión la abandonaron a su suerte durante siete años y deberán construir bases sólidas de una vez por todas para consolidar un proyecto que no ha cuajado bajo ninguna administración.

La Liga de Expansión deberá esperar muchos años más para ser considerada una posibilidad en la baraja de opciones que trae consigo la nueva Gobernanza del futbol mexicano. Es verdad que la cúpula quiere el regreso de la División, pero también es real que me afirman que es una vergüenza que muchos clubes no estén consolidados para ser tomados en cuenta en la Primera División mexicana.

​Odín Ciani, fuertemente criticado

​Es mi amigo y sabe que lo quiero mucho, pero ayer lo dije y no me aparto de mi comentario. Sostengo mis palabras: a los amigos se les dice la verdad. Creo, sin temor a equivocarme, que erró el momento y la forma. Debió haberse quedado callado después de la disculpa pública de David Faitelson a José Ramón Fernández.

De acuerdo con lo que me dicen quienes pudieron platicar con Ciani, mi excompañero de ESPN, a Odín le molestó mucho que David buscara la forma de ofrecer una disculpa pública a José Ramón Fernández cuando, de acuerdo con su criterio, lo debió haber hecho a solas y en su momento. Es por ello que los que estuvieron en esa sala me afirman que Odín se animó a hablarle a Faitelson con los argumentos que todos escucharon.

El problema entre Odín y David es de muchos años y, lamentablemente, en el caso de mi amigo, creo que ya rebasó los límites de la tolerancia y el respeto. Odín, sabes lo que te aprecio, pero en esta... en esta te equivocaste.

​Recomendaciones a Mikel

​En la víspera, en el recinto del Salón de la Fama, me filtraron que algunos dueños del G-8 se acercaron a Mikel Arriola para recomendarle tener cuidado durante su gestión como comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. En ese lugar escucharon cómo dos de ellos le comentaron que ojalá no le pase lo que le sucedió en su momento a 'La Bomba' Rodríguez, quien salió por la puerta de atrás.

Hay que reconocer que Mikel Arriola ha sido una persona inteligente para tener a todas las partes "felices"; pero la llegada del G-8 para buscar equilibrar las decisiones en el futbol mexicano podría traerle algunos dolores de cabeza a Arriola, quien ha sido políticamente correcto con todos. Según afirman, la posibilidad de que Mikel salga después de la Copa del Mundo es viable, pero ya comenzaron las advertencias a su persona de que se cuide, porque el viejo sistema sí que puede aplicar una "bomba", pero Molotov, si traiciona los intereses que hasta hoy mantiene.

​Vasco Aguirre no va a ser congruente

​Muchos consideran que la lista de Javier Aguirre es congruente sin dejar de haber sorpresas; sin embargo, otra controversia va a ser la de Guillermo Ochoa. A ver, no es nada en contra del guardameta del AEL Limassol de Chipre, pero díganme: según las actuaciones que hasta aquí se han transmitido, ¿el portero está para ocupar el lugar de un arquero mexicano a futuro? La respuesta, se los aseguro, va a ser contundente: ¡No!