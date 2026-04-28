Atlas busca a exdirectivo de Chivas para nueva era con Grupo PRODI

Una nueva era espera en el horizonte a Atlas. La semana pasada, en la Asamblea de Dueños de la Liga MX, se confirmó la venta del equipo rojinegro, que dejará a Grupo Orlegi tras la compra por parte de Grupo PRODI, encabezada por el empresario mexicano José Miguel Bejos.

Si bien la operación aún se encuentra sujeta a los procesos de ratificación y aprobación por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), no hay motivos para pensar que los trámites encuentren algún obstáculo. Con ello, llegará a su fin la multipropiedad en el futbol mexicano y el equipo tapatío iniciará un nuevo capítulo en su historia.

Banderín con el escudo de Atlas | IMAGO 7

En ese contexto, con su salida de Grupo Orlegi, Atlas tendrá renovación a nivel directivo de cara al Apertura 2026. De acuerdo con información de El Francotirador, los nuevos propietarios ya analizan lo que harán en la próxima temporada y por ahora una de sus opciones es un exdirectivo experimentado que, entre otros equipos, pasó por Chivas.

Atlas piensa en Peláez como director deportivo

Según la fuente mencionada, Ricardo Peláez por ahora está en la lista de nombres para elegir al director deportivo de Atlas. El exjugador conoció en ESPN a Gerardo Casanova, "gran amigo de Horacio de la Vega, quien lo presentó al dueño de Pericos de Puebla del beisbol" y que fue designado como operador del club rojinegro tras la adquisición por parte de Grupo PRODI.

"Casanova fue directivo de ESPN durante muchos años y el encargado de crear Caliente TV, y me aseguran que tiene en la mira a un director deportivo que conoció muy bien en el Líder Mundial: al querido Richie Peláez, quien le dio un repasón al aire al espadachín de la regioprensa que opera para Filizola de Rayados, al responder a la acusación de que se había ofrecido para el Monterrey, cosa que es mentira", escribió el Franco.

Ricardo Peláez en conferencia de prensa con Chivas | IMAGO 7

¿Cómo es el historial de Peláez como directivo?

Peláez Linarez tiene un largo historial como directivo en el futbol mexicano. El exdelantero debutó como director deportivo con América en 2011, luego de desempeñarse como director de la Comisión de Selecciones Nacionales en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. En 2013 volvió al Tri con miras a la Copa del Mundo Brasil 2014, tras la cual volvió a Coapa.

Con las Águilas ganó dos títulos de Liga MX y dos de la Copa de Campeones de Concacaf antes de su salida en 2017. Para el año siguiente llegó a Cruz Azul, con el cual solo celebró una Copa MX y una Supercopa; salió del equipo cementero en septiembre 2019 y en noviembre de ese mismo año firmó con Chivas. Asumió el cargo en el Clausura 2020, pero se marchó en 2022 sin ganar nada.