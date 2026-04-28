Ted Lasso temporada 4: Fecha de estreno y primer tráiler oficial

La serie Ted Lasso regresará con una nueva temporada en Apple TV+, luego de que la plataforma confirmara la fecha de estreno de la cuarta entrega y lanzara un primer adelanto oficial, marcando el regreso de una de sus producciones más exitosas.

El estreno está programado para el 5 de agosto de 2026, con episodios que se liberarán de manera semanal, retomando el formato que ha caracterizado a la serie desde sus primeras temporadas.

Ted Lasso, cuarta temporada, se estrenará el próximo 5 de agosto/AppleTV

Fecha de estreno en Apple TV+

La cuarta temporada llegará casi tres años después del final de la tercera entrega, que en su momento fue considerada como el cierre de la historia.

Con este anuncio, Apple TV+ confirma la continuidad del proyecto, que se ha consolidado como uno de los títulos más reconocidos dentro de su catálogo.

Primer adelanto muestra nueva etapa

Junto con la fecha de estreno, la plataforma difundió un primer tráiler, en el que se observa el regreso de Ted Lasso a los campos de futbol, ahora en un contexto distinto.

El adelanto muestra una nueva etapa para el personaje, con cambios en su entorno profesional y personal, así como nuevos retos dentro del deporte.

Uno de los principales giros de la nueva temporada es que Ted Lasso ahora estará al frente de un equipo femenino de futbol de segunda división, lo que representa una transformación en la narrativa.

Este cambio implica una nueva dinámica dentro de la historia, con personajes y situaciones diferentes a las vistas en entregas anteriores.

En esta ocasión la serie da un giro inesperado, pues ahora Ted Lasso entrenará a un equipo femenil/AppleTV

Regresan personajes principales

La serie contará con el regreso de gran parte del elenco original, incluyendo a: Ted Lasso (Jason Sudeikis)

Rebecca Welton (Hannah Waddingham)

Keeley Jones (Juno Temple)

Roy Kent (Brett Goldstein)

Coach Beard (Brendan Hunt)

Estos personajes continuarán formando parte del eje narrativo de la serie.

Fue en 2020 cuando se estrenó esta serie enfocada en el futbol inglés/AppleTV

Nuevos personajes en la temporada

La cuarta temporada también incorporará nuevos personajes, principalmente relacionados con el equipo femenino y su entorno.

Estos nuevos perfiles ampliarán la historia y darán paso a nuevas tramas dentro del universo de la serie.

Aunque la tercera temporada fue presentada como un posible final, el éxito global de la serie llevó a la producción a desarrollar una nueva entrega.

La cuarta temporada de Ted Lasso se presenta como una continuación con cambios en su enfoque, manteniendo a sus protagonistas, pero con una historia renovada dentro del mundo del futbol.