¿Vuelve a casa? José Mourinho es el candidato preferido por Florentino Pérez para ser el nuevo DT del Real Madrid

Un nuevo candidato ha surgido para llegar a la dirección técnica del Real Madrid y con el gusto especial del mandamás de la institución, don Florentino Pérez; se trata de José Mourinho quien estaría siendo el favorito del presidente de los Merengues.

Sin embargo, el apoyo en el club no es unánime para poder concretar el regreso del ‘Mister’ a la ‘Casa Blanca’. De acuerdo con David Ornstein, corresponsal de The Athletic FC, ha resaltado que el dirigente está impulsando al portugués desde adentro para que se haga realidad su regreso.

El actual entrenador del Benfica dejó abierto su futuro con el cuadro lusitano. De concretarse la vuelta el entrenador tendría una segunda etapa después de haber vivido su primera experiencia de 2010 a 2013 donde conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa.

Mourinho con el Benfica l X:SLBenfica

¿Hay otras opciones?

Rumores recientes han resaltado otros nombres importantes para llegar en sustitución de Álvaro Arbeloa; especialmente Jürgen Klopp; El caso del alemán es factible que pueda llegar al banquillo Merengue por el área en que actualmente se desempeña como director global de futbol del Grupo Red Bull, además de que cumple con los requisitos, tanto en términos de trayectoria como de presencia.

Recientemente, según el periodista François Gallardo, Real Madrid tendría ya un acuerdo cerrado con Jürgen Klopp para que se convierta en el próximo entrenador. La noticia, que según Gallardo está pactada desde diciembre de 2025, incluye una sorpresa mayúscula: Toni Kroos se incorporaría al cuerpo técnico como segundo entrenador.

Klopp con Liverpool | AP

Gallardo afirmó, en redes sociales, con seguridad que el plan no es una simple especulación, sino una decisión ya tomada en las altas esferas del club. Según su versión, Klopp lideraría un nuevo ciclo deportivo, mientras que Kroos, recién retirado, iniciaría su trayectoria en los banquillos al lado de uno de los técnicos más prestigiosos del mundo.

Gallardo añadió que la operación estaría lista para materializarse este mismo verano, lo que la convertiría en uno de los fichajes más impactantes del fútbol europeo reciente si llegara a confirmarse. La posible inclusión de Toni Kroos en este nuevo cuerpo técnico.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Cuáles son los números, al momento, de Arbeloa?