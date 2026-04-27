Antecedentes en Liguilla entre Cruz Azul y Atlas: ¿Quién Domina?

Quedaron definidos los cruces de la Fase Final del futbol mexicano y uno de los duelos con mayor carga será el de Cruz Azul ante Atlas, quienes se verán las caras. Será la cuarta ocasión en que ambos equipos se enfrenten en Liguilla, con un historial que favorece a los Rojinegros, quienes han sabido imponerse a la Máquina celeste.

Atlas llega con impulso anímico tras vencer en el Estadio Banorte al América y de esta manera asegurar su lugar como sexto de la tabla con 26 puntos. Por su parte, Cruz Azul encara la serie con una nueva cara en el banquillo, ahora bajo el mando de Joel Huiqui, además de llegar motivado luego de golear 4-1 a Necaxa en su regreso al Estadio Azteca.

Cruz Azul y Atlas en el Repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX | IMAGO 7

Repechaje Clausura 2023

El antecedente más reciente entre ambos se dio en el Repechaje del Clausura 2023, en un partido cerrado disputado en el Azteca. En aquella ocasión, Atlas se impuso por la mínima gracias a un gol de Brian Lozano, dejando fuera a los celestes. Sin embargo, los rojinegros no lograron trascender más allá, ya que fueron eliminados en Cuartos de Final por Chivas con empate global de 1-1, avanzando Guadalajara por mejor posición en la tabla.

Invierno 2000 - Cuartos de Final

La última vez que se enfrentaron en una serie de liguilla fue en el Invierno 2000, también en Cuartos de Final. Cruz Azul llegaba como líder del torneo, mientras que Atlas se había clasificado como octavo, en un escenario que parecía favorable para los capitalinos; no obstante, Atlas dio la sorpresa y se llevó la serie con marcador global de 2-1. En Semifinales, los rojinegros no pudieron sostener el ritmo y terminaron eliminados por Toluca.

Verano 1999 - Semifinales

Seis meses antes, ambos clubes se habían encontrado en las semifinales del Verano 1999, en una de las series más contundentes, debido a que Atlas dominó de principio a fin con un global de 6-0, imponiéndose 4-0 en la ida y 2-0 en la vuelta, dejando sin respuesta a Cruz Azul. A pesar de ese dominio, los tapatíos no lograron coronar la campaña y cayeron en la final ante Toluca, repitiendo la historia meses después.

Invierno 97 - Cuartos de Final

El primer enfrentamiento en Liguilla entre estas instituciones se dio en el Invierno 97, con un resultado completamente distinto, ya que Cruz Azul se impuso con autoridad 5-1, con un equipo liderado por figuras como Francisco Palencia, Carlos Hermosillo y Luis Fernando Turrubiates. Ese torneo terminó siendo histórico para la Máquina, que levantó su octavo título tras vencer a León en la final.

Cruz Azul y Atlas en el Invierno 2000 | MEXSPORT

Enfrentamientos de la Fiesta Grande

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 presentan cruces atractivos, principalmente protagonizados por el Clásico Capitalino.

El líder Pumas se medirá ante América en una nueva edición del Clásico Capitalino, con los azulcremas llegando golpeados tras su eliminación en Concachampions. Chivas, segundo de la tabla, enfrentará a Tigres, en una serie que podría funcionar como revancha tras el resultado reciente en temporada regular.

Atlas y Cruz Azul en el Repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX | IMAGO 7