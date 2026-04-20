Tiroteo en Teotihuacán: Un menor de edad entre los siete lesionados

Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, dejó un saldo, además de dos muertos incluido el tirador, de siete personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con información oficial del IMSS Bienestar.

El incidente generó una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en uno de los sitios turísticos más visitados del país, donde visitantes y trabajadores se encontraban al momento de la agresión.

Este mediodía se presentó un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán/AFP

Siete personas reciben atención médica

El IMSS Bienestar informó que el personal de salud brinda atención a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, quienes fueron trasladadas para su valoración médica.

“#IMSSBienestarInforma que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad”.

Lesiones por arma de fuego y otras afectaciones

De acuerdo con el reporte, cuatro de las personas lesionadas presentan heridas por arma de fuego, mientras que el resto presenta otro tipo de afectaciones derivadas del ataque.

“Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad”.

🇲🇽 | Un ataque directo en plena zona arqueológica de Teotihuacán dejó un saldo de dos personas muertas, incluido el agresor, y seis heridos que fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos. El despliegue de la Guardia Nacional y la policía estatal transformó el sitio… pic.twitter.com/BauQNDkOgF — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 20, 2026

Pacientes son atendidos en hospital de Axapusco

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación y seguimiento médico constante. Entre ellos está un menor de apenas 6 años de edad, cuya nacionalidad es colombiana.

“Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica”.

Atención médica y vigilancia constante

El organismo señaló que mantiene vigilancia sobre la evolución de los pacientes, conforme a sus condiciones de salud tras el ataque.

“IMSS Bienestar mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población”.

¿Qué sucedió?

El mediodía de hoy lunes 20 de abril se presentó un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que un hombre subió a la pirámide de la Luna y abrió fuego contra los turistas que estaban en el lugar, quitándole la vida a una mujer de origen canadiense y luego él mismo disparándose para quedar muerto en la pirámide.

El caso se mantiene bajo investigación por el Gobierno de México, pues hasta el momento no se tiene claro cuál fue el motivo que llevó a este hombre a atacar a los turistas.