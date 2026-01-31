FOTOS: Tres globos aerostáticos caen en Teotihuacán por mal clima

La mañana de este sábado, tres globos aerostáticos tuvieron que aterrizar de emergencia en diferentes puntos del Valle de Teotihuacán debido a las condiciones climatológicas.

Protección Civil confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales y un piloto fue presentado ante el Juzgado Cívico.

El primer globo cayó sobre una vivienda afectando ventanas y tubería / X: @VientoInforma

Primer globo caído

El primer incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la Tercera Cerrada de Avenida Pemex, Barrio Purificación, Teotihuacán, donde un globo de la empresa Aventura en Globo descendió de forma abrupta en el patio de una vivienda particular.

Según reportes de la policía municipal y Protección Civil, hubo afectaciones en una ventana y tuberías de agua potable del domicilio.

“El piloto quedó a disposición del Juzgado Cívico de Teotihuacán por una falta administrativa”, señalaron las autoridades.

El propietario del inmueble ya informó que presentará denuncia ante el Ministerio Público por los daños sufridos.

Por fortuna no se reportaron pérdidas humanas y los cuerpos de emergencia ayudaron a los afectados / X: @VientoInforma

Segundo y tercer casos minutos después

Minutos después, un segundo globo aerostático tuvo que realizar un aterrizaje forzoso a un costado de la empresa Magno Gas, también en Teotihuacán. De nueva cuenta, no hubo heridos, pero se reportaron afectaciones menores a otra vivienda.

El tercer caso fue atendido en los ejidos de San Bartolo, Acolman, donde elementos de seguridad pública y de Protección Civil encontraron otro globo descendiendo de manera controlada. El piloto, perteneciente a la empresa Volaré, explicó que el aterrizaje fue necesario debido a las condiciones del viento.

Un piloto fue detenido y presentado ante el Ministerio Público / X: @VientoInforma

“La aeronave transportaba a ocho pasajeros, quienes resultaron ilesos. No se reportaron afectaciones a viviendas ni a terceros”, informaron autoridades municipales.

Pese a los sustos, los paseos en globo continúan siendo una de las principales atracciones turísticas en la zona arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo, la seguridad vuelve a estar bajo el escrutinio público, ya que no es la primera vez que se presentan percances en esta área de alto flujo turístico.