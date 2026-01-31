Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

FOTOS: Tres globos aerostáticos caen en Teotihuacán por mal clima

Los paseos continúan siendo una de las principales atracciones turísticas del lugar / X: @VientoInforma
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:17 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El terror se apodero del aire donde hubo alguna afectaciones a inmuebles pero sin heridos

La mañana de este sábado, tres globos aerostáticos tuvieron que aterrizar de emergencia en diferentes puntos del Valle de Teotihuacán debido a las condiciones climatológicas.

Protección Civil confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales y un piloto fue presentado ante el Juzgado Cívico.

El primer globo cayó sobre una vivienda afectando ventanas y tubería / X: @VientoInforma

Primer globo caído 

El primer incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la Tercera Cerrada de Avenida Pemex, Barrio Purificación, Teotihuacán, donde un globo de la empresa Aventura en Globo descendió de forma abrupta en el patio de una vivienda particular.

Según reportes de la policía municipal y Protección Civil, hubo afectaciones en una ventana y tuberías de agua potable del domicilio.

“El piloto quedó a disposición del Juzgado Cívico de Teotihuacán por una falta administrativa”, señalaron las autoridades.

El propietario del inmueble ya informó que presentará denuncia ante el Ministerio Público por los daños sufridos.

Por fortuna no se reportaron pérdidas humanas y los cuerpos de emergencia ayudaron a los afectados / X: @VientoInforma

Segundo y tercer casos minutos después

Minutos después, un segundo globo aerostático tuvo que realizar un aterrizaje forzoso a un costado de la empresa Magno Gas, también en Teotihuacán. De nueva cuenta, no hubo heridos, pero se reportaron afectaciones menores a otra vivienda.

El tercer caso fue atendido en los ejidos de San Bartolo, Acolman, donde elementos de seguridad pública y de Protección Civil encontraron otro globo descendiendo de manera controlada. El piloto, perteneciente a la empresa Volaré, explicó que el aterrizaje fue necesario debido a las condiciones del viento.

Un piloto fue detenido y presentado ante el Ministerio Público / X: @VientoInforma

“La aeronave transportaba a ocho pasajeros, quienes resultaron ilesos. No se reportaron afectaciones a viviendas ni a terceros”, informaron autoridades municipales.

Pese a los sustos, los paseos en globo continúan siendo una de las principales atracciones turísticas en la zona arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo, la seguridad vuelve a estar bajo el escrutinio público, ya que no es la primera vez que se presentan percances en esta área de alto flujo turístico.

Las caída de los globos aerostáticos se debió al clima que no era el adecuado / X: @VientoInforma
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones