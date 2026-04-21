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Contra

Juez paraguayo acusa “terrorismo mediático” por caso Edith Guadalupe

Otazú rechazó señalamientos por presunto acoso, trata de personas y feminicidio./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:25 - 21 abril 2026
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Otazú reaccionó a señalamientos en redes por el caso Edith Guadalupe y denunció “terrorismo mediático” tras volverse tendencia

El caso de Edith Guadalupe sigue generando eco incluso fuera de México. En medio de la controversia, el juez paraguayo Humberto Otazú salió a responder luego de que su nombre comenzara a difundirse en redes sociales, donde fue vinculado sin pruebas con el feminicidio de la joven.

El juzgador rechazó de forma tajante los señalamientos y cuestionó cómo surgieron estas versiones que rápidamente se viralizaron, generando confusión en torno a un caso que ya ha provocado indignación en la Ciudad de México.

El juzgador denunció “terrorismo mediático” tras ser señalado en redes sociales./ RS

¿Quién es el juez paraguayo Humberto Otazú y por qué está en tendencia?

Humberto Otazú es un juez en Paraguay con trayectoria dentro del Poder Judicial de su país. Su nombre comenzó a circular en redes sociales tras ser mencionado en publicaciones relacionadas con el caso de Edith Guadalupe, pese a que no existe información oficial que lo vincule.

Ante esto, el propio juez aclaró que no salió de Paraguay en las fechas en las que ocurrieron los hechos. Incluso, aseguró que hay registros que comprueban que se encontraba trabajando en su país entre el 15 y el 17 de abril, lo que descartaría cualquier relación directa con el caso.

Además, rechazó categóricamente cualquier señalamiento que lo relacione con el presunto acoso en el elevador, así como con delitos de trata de personas o con el feminicidio de la joven de 21 años.

El nombre del juez se volvió tendencia sin que exista confirmación de relación con el caso./ RS

¿Qué dijo el juez sobre los señalamientos en redes?

En su postura pública, Otazú fue contundente al desmentir las versiones que circulan en internet y criticó la manera en que se difundieron:

“Categóricamente niego todas esas publicaciones. No entiendo cómo se dan estas circunstancias, más que utilizar un término contundente: para mí sería un terrorismo mediático”, declaró el juzgador.

El juez también insistió en que este tipo de situaciones reflejan un problema creciente en el uso de redes sociales, donde la difusión de información no verificada puede afectar gravemente la reputación de personas que no tienen relación con los hechos.

Mientras tanto, el caso de Edith Guadalupe continúa bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas, en medio de exigencias de justicia y cuestionamientos sobre posibles fallas en la actuación inicial.

El caso Edith Guadalupe sigue generando repercusiones incluso fuera de México./ Fiscalía
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