Contra

¡No salgas de casa! Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental: ¡¡¡estos autos no circulan!!!

Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 28 grados Celsius / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:12 - 14 febrero 2026
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema de alta presión mantiene su influencia en el centro del país, provocando estabilidad atmosférica, baja ventilación y temperaturas máximas cercanas a los 28 grados Celsius.

El resultado: mala dispersión de contaminantes y altos niveles de ozono, por lo que la calidad del aire se prevé de Mala a Muy Mala.

Los altos índices de contaminación continúan en el Valle de México / FREEPIK

Recomendaciones: Evita salir entre 13:00 y 19:00 horas

Las autoridades llaman a la población a no exponerse a los picos de contaminación, especialmente:

  • 👶 Infantes

  • 👵 Adultos mayores

  • 🤰 Mujeres embarazadas

  • 🫁 Personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Actividades que debes evitar

  • No hacer ejercicio al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas.

  • Suspender actividades cívicas, culturales y recreativas en ese horario.

  • Posponer eventos deportivos o espectáculos masivos.

  • No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Estos son los vehículos que no circulan en la CDMX y el Estado de México / Especial

Puedes monitorear la calidad del aire en la App “Aire”, en www.aire.cdmx.gob.mx, en X @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Hoy No Circula: ¿Quiénes NO pueden circular?

Este sábado 14, de 5:00 a 22:00 horas, deben suspender circulación:

  1. Vehículos con holograma 2.

  2. Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

  3. Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0.

  4. Autos sin holograma (foráneos, pase turístico, nuevos, etc.).

  5. 50% de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca (terminación PAR).

  6. Vehículos de carga local o federal de 6:00 a 10:00 horas.

  7. Taxis con restricción deberán parar de 10:00 a 22:00 horas.

Hasta las 15:00 horas se dará a conocer un nuevo reporte sobre la calidad del aire / FREEPIK

 Exentos de la restricción

  • • Vehículos eléctricos e híbridos.

  • Autos con holograma 0 y 00 (que no sean engomado azul con placas 9 y 0).

  • Motocicletas.

  • Transporte de emergencia, salud, seguridad y agua.

  • Vehículos para personas con discapacidad con permiso vigente.

  • Transporte escolar autorizado.

  • Unidades con sistemas de refrigeración para perecederos.

¿Por qué se mantiene la contingencia?

La combinación de:

  • ☀️ Cielo despejado

  • 💨 Viento débil

  • 🌡️ Temperaturas altas

  • 🌫️ Poca ventilación

favorece la formación y acumulación de ozono, lo que representa un riesgo para la salud pública.

