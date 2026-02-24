Precio del dólar hoy martes 24 de febrero: peso retrocede y el tipo de cambio sube a $17.30 pesos

El precio del dólar hoy martes 24 de febrero de 2026 inició la jornada en 17.30 pesos por unidad en el mercado interbancario. La divisa estadounidense registra un ligero repunte, luego de mantenerse estable al inicio de semana. El peso mexicano cede terreno.

Comparativa: así abrió hoy vs. el cierre del lunes

El lunes 23 de febrero, el dólar cerró en 17.21 pesos, mientras que este martes abrió en 17.30 pesos. La diferencia es de 9 centavos al alza. Movimiento moderado, pero relevante en el corto plazo. El tipo de cambio vuelve a acercarse al techo del rango observado durante febrero.

El dólar arranca con un valor promedio de $17.30 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones promedio bancarias, el dólar se cotiza en: Compra: 16.9128 pesos

Venta: 17.4775 pesos El spread se mantiene alrededor de los 56 centavos, dentro de parámetros habituales del mercado minorista.

El tipo de cambio del dólar puede ser diferente entre cada institución bancaria/Pixabay

Análisis: comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha oscilado entre 17.10 y 17.30 pesos. La tendencia ha sido mayormente lateral, con episodios de presión bajista que llevaron al tipo de cambio cerca de los 17.12 pesos. Sin embargo, el repunte de hoy muestra que el mercado sigue sensible a factores externos como: Expectativas sobre tasas en Estados Unidos.

Movimientos en mercados financieros internacionales.

Flujos de capital hacia economías emergentes. El peso mantiene fortaleza estructural, pero con ajustes puntuales.

El dólar gana terreno frente al peso mexicano/Pixabay

¿En cuánto se vende el dólar en bancos hoy 24 de febrero?