Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 9 del Clausura 2026?

Tan pronto como comenzó, el Clausura 2026 vivirá ya su novena jornada, con un detalle en particular: la fecha en la que se jugará, pues será una de las tantas dobles jornadas acomodadas por los directivos en el torneo previo a la Copa del Mundo.

Solo un partido no tendrá lugar en estos primeros días de marzo, pero todo lo demás saldrá conforme al plan de todos los clubes.

La Máquina llega con una excelente racha | Imago7

¿Cuáles son los partidos de la Fecha 9?

Todo comenzará este próximo martes 3 de marzo, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Rayos del Necaxa en el Estadio Hidalgo, para así posteriormente continuar con un duelo de contrastes, pues el líder Cruz Azul, visitará al último lugar, Santos Laguna.

También, como parte de los duelos del martes, Atlético San Luis recibirá en el Estadio Libertad Financiera a Mazatlán, mientras que Pumas en su casa, recibirá al bicampeón Toluca para mantenerse dentro de los primeros puestos de la clasificación.

El primer partido de la jornada de miércoles será Rayados, quienes se acaban de quedar sin Domènec Torrent como su estratega, recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro; al mismo tiempo, Tigres jugará como visitante en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, ambos equipos calentando lo que será una edición más del Clásico Regio.

Correa anotó doblete para la victoria en contra de América | Imago7

Cierre de la jornada

Atlas jugará en el segundo turno del día, cuando reciba en el Estadio Jalisco a los Xolos de Tijuana, mientras que en el mismo horario (9 PM), un América herido recibe a los Bravos de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde acaban de ser goleados por Tigres.

El único partido que no se jugará en esta jornada en el Chivas vs León, el cual tendrá lugar para el miércoles 18 de marzo y así poder reponer el juego que quedará pendiente; Guadalajara podrá llegar con descanso extra al Clásico Tapatío de la Jornada 10.