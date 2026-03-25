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Beisbol

Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB

Pepe Segarra, analista de Fox Sports |&amp;nbsp;
Mario Ángel Guzmán Domínguez 23:27 - 24 marzo 2026
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El emblemático cronista de beisbol recibió permiso de Fox Sports para narrar beisbol en otra cadena

La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol arranca este miércoles con un duelo de alto calibre entre los San Francisco Giants y los New York Yankees, pero más allá del diamante, una noticia ha emocionado a los amantes de la pelota caliente en México: Netflix, que transmitirá en exclusiva el encuentro, contará con la voz del histórico narrador José “Pepe” Segarra.

La presencia de Segarra marca un giro inesperado en su carrera, luego de su salida de Televisa tras 42 años de trayectoria. El narrador dejó la televisora con la intención de mantenerse vigente en el béisbol, el deporte que ha sido su sello durante décadas, aunque el panorama no parecía favorable tras los cambios en los derechos de transmisión.

Pepe Segarra dejó Televisa por Fox |&amp;nbsp;

La crisis de Grupo Lauman y la pérdida de derechos por parte de Fox Sports, incluyendo la MLB para este 2026, complicaron el escenario para varias figuras del medio, entre ellas Segarra, quien quedó momentáneamente fuera de las transmisiones del mejor béisbol del mundo.

Sin embargo, la irrupción de Netflix en el deporte ha abierto una nueva puerta. La plataforma ha apostado fuerte por los eventos en vivo, sumando contenido como funciones de boxeo, la WWE, los juegos navideños de la NFL y la popular serie de Fórmula 1, Drive to Survive.

Para este 2026, la plataforma también tendrá tres eventos especiales de la MLB: el Opening Day, el Home Run Derby y el Field of Dreams, consolidando así su presencia en el béisbol.

Pepe Segarra, analista de TUDN | IMAGO7

Así, lo que parecía un escenario complicado para el narrador se transforma en una nueva oportunidad. Su llegada a Netflix no solo garantiza calidad en la transmisión del Opening Day, sino que también reafirma que una de las voces más emblemáticas del béisbol en México seguirá vigente en los momentos más importantes del diamante.

¿CÓMO Y DÓNDE VER EL SAN FRANCISCO GIANTS VS NEW YORK YANKEES?

El Opening Day de la Grandes Ligas de Béisbol entre los San Francisco Giants y los New York Yankees se disputará este miércoles 25 de marzo, en exclusiva a través de Netflix, a las 6:05 pm (hora del centro de la Ciudad de México).

Netflix | AP
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