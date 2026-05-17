Liga MX Femenil: Todas las campeonas de la Liga

Hay nuevas campeonas en la Liga MX Femenil. America se sacudió los fantasmas del pasado y volvió a coronarse en la Primera División Femenina. En la séptima Final disputada bajo la dirección técnica de Ángel Villacampa, las Águilas cobraron revancha de lo ocurrido en el Clausura 2024 y venció a Rayadas de Monterrey.

Con ello, el conjunto azulcrema logró su segundo título bajo la dirección técnica de Villacampa, tercero en toda su historia. De esa forma se afianza como el tercer equipo más ganador de la Liga MX Femenil, por detrás de Tigres y de Rayadas, que perdieron la oportunida de lograr su quinta corona.

Scarlett Camberos en celebración con América en la Final de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Los equipos que han ganado la Liga MX Femenil

Las Amazonas, han sido por mucho el mejor equipo de la Liga MX Femenil, sin embargo, fueron las Chivas quienes consiguieron el primer título de Liga en el Apertura 2017 venciendo a Pachuca por marcador de 3-2. Cinco años más tarde volvieron a vencer a las Tuzas para conseguir su segundo campeonato.

Fue a partir del Clausura 2018 que Tigres Femenil comenzó a dominar la liga llegando a siete finales consecutivas, sin embargo, sólo lograron ganar cuatro de ellas (CL 2018, CL 2019, G 2020, G 20201). Un año más tarde volvió a la Final en el Apertura 2022 y Apertura 2023; ambas las ganó contra América, al cual nuevamente superó en el pasado Apertura 2025.

Las Águilas son otro de los campeones de la Liga MX Femenil. En este Clausura 2026 llegó a su tercera Final consecutiva y séptima en los últimos ocho torneos. En total, las azulcremas han disputado ocho Finales, pero solo se coronaron en el Apertura 2018 ante Tigres; en el Clausura 2023 ante Pachuca, y la de este torneo ante Rayadas.

Mientras que hace un año, Pachuca finalmente logró superar su techo al levantar el título. El equipo había perdido tres Finales, dos ante Chivas y una más ante América. Con esto, cinco equipos han ganado al menos un campeonato en 15 torneos de historia en la Liga. Además, estos cinco equipos son los mismos que han llegado a todas las Finales.

Las Tuzas onsiguieron su primer título en el Clausura 2025 | IMAGO7

Todas los campeonas

AP. 2017- Guadalajara

CL. 2018- Tigres UANL

AP. 2018- América

CL. 2019- Tigres UANL

AP. 2019- Monterrey

CL. 2020- Suspendido debido a la pandemia por COVID-19​

G. 2020- Tigres UANL

G. 2021- Tigres UANL

AP. 2021- Monterrey

CL. 2022- Guadalajara

AP. 2022- Tigres UANL

CL. 2023- América

AP. 2023- Tigres UANL

CL. 2024- Monterrey

AP. 2024- Monterrey

CL. 2025- Pachuca

AP. 2025- Tigres

CL. 2026- América