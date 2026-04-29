El Reporte Ponce: Marcel y Richie Ledezma aún pueden ir al Mundial

Marcel va a jugar y agarrar ritmo en Concacaf y Liguilla, ya lo adelantó el Turco, ¿y ya no lo podrá llamar al Mundial? Muchos se fueron con la finta de que está cerrada la convocatoria mexicana para jugadores de Liga MX, pero hay una rendija.

LA PROMESA DEL VASCO A RUIZ

Cuando se lesionó Marcel en Concacaf, al primero que recurrió tras saber que era una ruptura parcial del ligamento y que gracias a su masa muscular podría seguir jugando, fue al Vasco Aguirre, quien le dijo que si decidía no operarse, lo podría llevar al Mundial siempre y cuando lo viera jugar y en ritmo. Y es lo que hace el mediocampista del Toluca.

Parece que su lugar podría ser ocupado por Chávez, quien ya regresó a las canchas en Rusia, pero está por acabar temporada y Aguirre quiere verlo más para poder decidir. Si Marcel convence en estos partidos, el Vasco lo llamará con el argumento de que Luis no estuvo y Ruiz se recuperó. Al tiempo.

Y SE PUEDE COLAR EL SEXTO CHIVA

Algo similar sucede con Richie Ledezma, el mejor lateral-volante por derecha que tiene nuestra Liga MX, especialmente en el experimento de jugar con línea de cinco. Aguirre quiere esperar a Julián Araujo, quien ya trabaja en el CAR. Pero si el futbolista del Bornemouth no lo logra, el futbolista de Chivas puede entrar aún a la lista final que se hará pública el 1º de junio.

RAÚL Y SANTI YA SABEN QUE IRÁN AL MUNDIAL

Ante la sorpresa de la convocatoria mundialista del Memote Martínez, por sus características únicas como delantero mexicano, a pesar de ser suplente de Pumas, te puedo adelantar que el Vasco Aguirre ya habló con Raúl y con Santi para adelantarles que están contemplados en la lista final.

Así que serán cuatro delanteros nominales en la plantilla mexicana de 26, pues Quiñones irá como extremo por izquierda y Berterame (si se termina colando) hará algo similar por costado derecho.

AÚN NO HAY OFERTA NI SONDEO POR LIRA

Vaya golpe para Charly Rodríguez, ser bajado de última a pesar de completar todo el proceso del Vasco. Así de ingrato puede ser el futbol. Y vaya ganancia para Cruz Azul tener a su capitán en Liguilla. El otro celeste que apunta a tener de catapulta el Mundial para ir a Europa es Lira, pero aún no hay nada.

Su agente publicó una imagen con un representante del Manchester City observando el partido de La Máquina ante Necaxa y desató una ola de rumores, como que sería el Girona, parte del grupo, el interesado en Erick. Sin embargo, te puedo confirmar que no pasa de un deseo, pues aún no hay en La Noria sondeos y menos ofertas por Lira. Me parece que se activarán tras el Mundial, en el que debe lucir su enorme talento para cumplir el sueño europeo.

¿EL CHICHARITO REFORZARÁ AL ATLANTE EN LIGA MX?

Ni lo manden los Dioses del Estadio. Al que se le ocurrió esa mentira tiene mucha creatividad o quiere prolongar la agonía de Javier Hernández en las canchas. El Chicharito ya anunció que aún no se retira del futbol, a pesar de que lleva un torneo fuera y que estará en el Mundial muy ocupado con la cadena gringa FOX analizando en inglés el magno certamen. Pero no estará con los Potros de Hierro.