No están Listos

Todos los que le jugaron al Nostradamus con la convocatoria de los futbolistas de Liga MX para la concentración previa al Mundial van a quedar mal parados. Primero, porque Aguirre y Davino no tenían la lista como aseguraron (por eso no salió anoche) y después, porque estará llena de sorpresas.

En un sondeo off the record, la mayoría de clubes no le ven sentido a la concentración del Vasco en Liguilla, pero todos estuvieron de acuerdo en una asamblea anterior y ni modo. Al tratar de cerrar la convocatoria, tras la advertencia de Davino de que quien fuera llamado y se perdiera la Liguilla aseguraría su lugar en la Copa del Mundo, se enredó todo. Ha sido un relajo.

EL PIOJO, ÚLTIMO JALÓN EN DOÑA TELE

Me cuentan que pronto será anunciado El Piojo Herrera como técnico del Atlante, pero resulta que no dejará por completo su chamba en Televisa. El entrenador aún participará en las transmisiones de esta Liguilla en los juegos del América ante Pumas, y después en el Mundial, desde Chapultepec le adelantaron que estará en los de Selección antes de meterse de lleno en la planeación de la temporada de regreso de los Potros en Liga MX.

La experiencia del Piojo le ayudará a Escalante y compañía desde la contratación de jugadores, por ejemplo, que traerán de Tijuana, y la dirigencia azulgrana obtendrá a algunos de Pachuca y Pumas, dos de los clubes con los que tienen buena relación.

PELÁEZ, OPCIÓN PARA EL ATLAS

En la danza de directivos para la nueva campaña, en el Atlas vienen movimientos poco a poco. Primero hay que explicar que Grupo Prodi de José Miguel Bejos eligió a Gerardo Casanova, gran amigo de Horacio de la Vega, quien lo presentó al dueño de Pericos de Puebla del beisbol, como el operador del club rojinegro en esta adquisición.

Casanova fue directivo de ESPN durante muchos años y el encargado de crear Caliente TV, y me aseguran que tiene en la mira a un director deportivo que conoció muy bien en el Líder Mundial: al querido Richie Peláez, quien le dio un repasón al aire al espadachín de la regioprensa que opera para Filizola de Rayados, al responder a la acusación de que se había ofrecido para el Monterrey, cosa que es mentira. Veamos si el goleador es el bueno de los Zorros.

SE VAN TATO Y CANALES, PERO SIGUE LURI

Se acabó lo que se vendía, los peores tres años y medio en la historia reciente de Rayados con la salida del Tato Noriega, que no ganó nada y rompió la inercia exitosa de los regios. Y no voy a decir se los dije desde que llegó. No lo diré.

Se marcha también el mejor futbolista del Monterrey en casi el mismo periodo, el que más talento puso y fue uno de los mejores de Liga MX, el Mago Canales, quien ayer ya hasta grabó su mensaje de despedida en el Gigante de Acero. ¿De verdad no valía la renovación?

Pero el que se queda, aunque lo van a seguir escondiendo, es el representante Sebastián Luri, asesor de Filizola y quien ha elegido los últimos fichajes. Operará desde lo oscurito a través de Walter Ervitti, el nuevo director deportivo. Veamos cómo les va.

ODÍN Y ALVARITO ESTROPEARON LA DISCULPA

Vaya novela en el Salón de la Fama: David Faitelson aprovechó estar frente a José Ramón Fernández para disculparse ante los colegas por la terrible acusación que hizo en redes del que fuera su maestro, pero ni los hijos del decano del periodismo deportivo, Jose y Juan Pablo, renegaron como Alvarito Morales y Odín Ciani, que estropearon lo que era el fin a una guerra sin sentido de los últimos años.