Precio del dólar hoy 29 de abril: Se mantiene en 17.43 pesos y frena su avance

El precio del dólar hoy miércoles 29 de abril de 2026 se ubica en 17.43 pesos por unidad, manteniéndose sin cambios relevantes en comparación con la jornada previa.

La divisa estadounidense frena su avance frente al peso mexicano, en un mercado que muestra señales de estabilidad tras ligeros movimientos en días anteriores.

El tipo de cambio continúa en un rango controlado. Sin sobresaltos.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.43 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del martes

Al cierre del martes 28 de abril, el dólar se ubicó también en 17.43 pesos, por lo que este miércoles no presenta variación en el arranque de la jornada.

El comportamiento refleja una pausa en la tendencia alcista observada previamente. El peso logra sostener terreno. El dólar se estabiliza.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el promedio se ubica en: Compra: 16.97 pesos

Venta: 17.66 pesos

El precio a la venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, lo que confirma un mercado con presiones moderadas.

El tipo de cambio del dólar se muestra estable al inicio de la jornada/Pixabay

Tipo de cambio en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha oscilado en un rango entre 17.30 y 17.50 pesos, mostrando un comportamiento estable con ligeras variaciones.

El movimiento reciente indica una fase de consolidación, tras pequeñas alzas registradas días antes.

No hay volatilidad marcada. Pero sí ajustes constantes.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Cotización del dólar en bancos hoy