Precio del dólar hoy 29 de abril: Se mantiene en 17.43 pesos y frena su avance
El precio del dólar hoy miércoles 29 de abril de 2026 se ubica en 17.43 pesos por unidad, manteniéndose sin cambios relevantes en comparación con la jornada previa.
La divisa estadounidense frena su avance frente al peso mexicano, en un mercado que muestra señales de estabilidad tras ligeros movimientos en días anteriores.
El tipo de cambio continúa en un rango controlado. Sin sobresaltos.
Comparativa: así abre frente al cierre del martes
Al cierre del martes 28 de abril, el dólar se ubicó también en 17.43 pesos, por lo que este miércoles no presenta variación en el arranque de la jornada.
El comportamiento refleja una pausa en la tendencia alcista observada previamente. El peso logra sostener terreno. El dólar se estabiliza.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En operaciones bancarias, el promedio se ubica en:
Compra: 16.97 pesos
Venta: 17.66 pesos
El precio a la venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, lo que confirma un mercado con presiones moderadas.
Tipo de cambio en la última semana
Durante la última semana, el dólar ha oscilado en un rango entre 17.30 y 17.50 pesos, mostrando un comportamiento estable con ligeras variaciones.
El movimiento reciente indica una fase de consolidación, tras pequeñas alzas registradas días antes.
No hay volatilidad marcada. Pero sí ajustes constantes.
Cotización del dólar en bancos hoy
Así se vende y compra el dólar en ventanillas de bancos en México:
Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 18.09
BBVA: compra en 16.54 | venta en 17.67
Banorte: compra en 16.25 | venta en 17.75
Santander: compra en 16.25 | venta en 17.95
Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00
BanBajío: compra en 16.60 | venta en 18.00
Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90
Intercam: compra en 16.88 | venta en 17.89
Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26
Scotiabank: compra en 16.80 | venta en 17.90
Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.82
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.4030 pesos, como referencia oficial.