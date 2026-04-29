Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 29 de abril: Se mantiene en 17.43 pesos y frena su avance

El dólar se quedó esta vez por debajo de los 18.00 pesos/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:28 - 29 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El billete verde se cotiza promedio en 16.97 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta

El precio del dólar hoy miércoles 29 de abril de 2026 se ubica en 17.43 pesos por unidad, manteniéndose sin cambios relevantes en comparación con la jornada previa.


La divisa estadounidense frena su avance frente al peso mexicano, en un mercado que muestra señales de estabilidad tras ligeros movimientos en días anteriores.


El tipo de cambio continúa en un rango controlado. Sin sobresaltos.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.43 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del martes

Al cierre del martes 28 de abril, el dólar se ubicó también en 17.43 pesos, por lo que este miércoles no presenta variación en el arranque de la jornada.


El comportamiento refleja una pausa en la tendencia alcista observada previamente. El peso logra sostener terreno. El dólar se estabiliza.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el promedio se ubica en:

  • Compra: 16.97 pesos

  • Venta: 17.66 pesos


El precio a la venta se mantiene por debajo de los 18 pesos, lo que confirma un mercado con presiones moderadas.

El tipo de cambio del dólar se muestra estable al inicio de la jornada/Pixabay

Tipo de cambio en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha oscilado en un rango entre 17.30 y 17.50 pesos, mostrando un comportamiento estable con ligeras variaciones.


El movimiento reciente indica una fase de consolidación, tras pequeñas alzas registradas días antes.


No hay volatilidad marcada. Pero sí ajustes constantes.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Cotización del dólar en bancos hoy

Así se vende y compra el dólar en ventanillas de bancos en México:

  • Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 18.09

  • BBVA: compra en 16.54 | venta en 17.67

  • Banorte: compra en 16.25 | venta en 17.75

  • Santander: compra en 16.25 | venta en 17.95

  • Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00

  • BanBajío: compra en 16.60 | venta en 18.00

  • Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

  • Intercam: compra en 16.88 | venta en 17.89

  • Monex: compra en 16.52 | venta en 18.26

  • Scotiabank: compra en 16.80 | venta en 17.90

  • Banamex / Citibanamex: compra en 16.86 | venta en 17.82


El tipo de cambio FIX se ubica en 17.4030 pesos, como referencia oficial.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
09:18 Trump amenaza a Irán con imagen de él armado: “Se acabó el señor amable”
09:07 Diego Pavia encuentra equipo y firma con Ravens como agente libre tras no ser elegido en el Draft
08:53 Los cinco momentos que forjaron la rivalidad entre América y Pumas
08:42 FIFA negocia exigir a clubes alinear al menos a un joven canterano en los partidos
08:41 ¿Desaparece plaza de Mazatlán? El club se queda sin plan tras su salida de Liga MX
08:28 Hospitalizan al influencer ‘Baby Face’: esto se sabe sobre su estado de salud
08:20 ¡Le cae todo el castigo! Esteban Andrada recibe dura sanción tras brutal agresión en España
08:15 FC Juárez vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
07:53 Chicharito anuncia su regreso al futbol: “Nos vemos pronto, ni madr... me retiro”
07:46 Cruz Azul vs Monterrey: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?