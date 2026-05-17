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Contra

Inzunza, senador de Morena, niega contacto con autoridades de EU tras presuntos vínculos con el narcotráfico

Enrique Inzunza Cázarez l X:InzunzaCazarez
Ramiro Pérez Vásquez 14:54 - 17 mayo 2026
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El legislador calificó las versiones en su contra como falsas y sin fundamento

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, negó categóricamente las acusaciones que lo relacionan presuntamente con el crimen organizado y aseguró que no ha buscado ningún tipo de acercamiento con autoridades de Estados Unidos.

¿Qué dijo Inzunza?

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador calificó las versiones en su contra como falsas y sin fundamento. “Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, escribió el senador, defendiendo su trayectoria y asegurando que enfrentará cualquier señalamiento conforme a derecho.

Inzunza Cázarez l X:InzunzaCazarez

Las declaraciones de Inzunza Cázarez surgieron después de versiones que apuntaban a un supuesto interés de su parte por establecer contacto con autoridades estadounidenses ante las acusaciones que lo involucran. Sin embargo, el senador fue enfático al negar esa posibilidad y sostuvo que no existe motivo alguno para buscar respaldo fuera de México.

No recurrirá a abogados 

Además, el político morenista sorprendió al asegurar que no recurrirá a abogados para enfrentar cualquier proceso o investigación que pudiera presentarse. “No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, expresó, reiterando su confianza en su inocencia y en su preparación profesional para responder personalmente a cualquier señalamiento.

El senador también dejó claro que atenderá cualquier requerimiento oficial únicamente dentro del marco institucional mexicano. “Atenderé, si se me formula, persona y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, puntualizó en su publicación.

Senador de Morena l X:InzunzaCazarez

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado públicamente la existencia de investigaciones formales en su contra relacionadas con delincuencia organizada. No obstante, el tema ha generado fuerte debate político debido a la relevancia del legislador dentro de Morena y por el impacto mediático que han tenido los señalamientos.

Senador de Morena, Inzunza Cázarez l X:InzunzaCazarez

Diversos actores políticos reaccionaron a las declaraciones del senador. Mientras algunos integrantes de Morena respaldaron la postura de Inzunza Cázarez y pidieron evitar juicios anticipados, integrantes de la oposición exigieron que cualquier acusación sea investigada con total transparencia y sin protección política.

El caso continúa generando atención en el ámbito político nacional, mientras el senador insiste en que las acusaciones carecen de pruebas y asegura que demostrará su inocencia. Por ahora, Enrique Inzunza Cázarez mantiene su postura de enfrentar cualquier situación legal personalmente y dentro de las instituciones mexicanas.

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