CNTE anuncia huelga nacional para el 1 de junio y prevé plantón en el Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que iniciará una huelga nacional el próximo 1 de junio, acompañada de una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, además de movilizaciones simultáneas en distintas entidades donde tiene presencia el magisterio disidente.

Al concluir la movilización, los líderes sindicales realizarán un mitin y buscarán instalar un plantón en el Zócalo capitalino. Sin embargo, debido a los preparativos del Fan Fest de la FIFA, la plancha principal podría estar ocupada, por lo que no descartan colocar casas de campaña en calles cercanas a la Plaza de la Constitución.

CNTE busca retomar diálogo con Claudia Sheinbaum

La organización magisterial señaló que uno de los principales objetivos es reactivar las negociaciones directas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN), luego de asegurar que el diálogo se rompió desde hace más de un año.

Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, afirmó que el movimiento exige respuestas concretas y no discursos sobre programas sociales, pues aseguró que las reuniones previas con las Secretarías de Educación Pública y Gobernación no dieron resultados favorables.

La CNTE reiteró que sus principales demandas continúan siendo la eliminación de la Ley del Issste de 2007, la cancelación total de la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y un incremento salarial del 100 por ciento para el magisterio.

Durante la tarde de este 23 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó los accesos principales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), causando un tremendo caos/Redes Sociales

Movilizaciones también impactarían actividades del Mundial

Los dirigentes insistieron en que las protestas no están dirigidas contra los aficionados al futbol ni contra la ciudadanía, sino contra las políticas gubernamentales que consideran neoliberales.

Asimismo, adelantaron que durante el paro nacional se realizarán asambleas permanentes para definir nuevas acciones tanto en la capital del país como en otros estados, incluidas actividades relacionadas con el Mundial de futbol.

Filiberto Frausto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, explicó que la movilización busca sumar a otros sectores sociales, como productores agrícolas, mientras que Isael González, dirigente de la sección 7 de Chiapas, aseguró que la huelga responde a la falta de respuestas del gobierno federal.

Después de 17 días de protestas, bloqueos y un plantón instalado en el Zócalo capitalino, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió concluir su paro nacional y regresar a las aulas/Redes Sociales

CNTE considera insuficiente el aumento salarial

Pedro Hernández, representante de la sección 9 de la Ciudad de México, criticó el reciente aumento salarial de 9 por ciento para los maestros, al considerar que el incremento real al salario base es mínimo y no resuelve las demandas del sector.

Además, la coordinadora anunció que el próximo 30 de mayo realizará un foro nacional para analizar la situación de las pensiones, uno de los temas prioritarios dentro de sus exigencias laborales y de seguridad social.