Así fueron las felicitaciones de Henry Martín al América Femenil

Las Águilas del América han conquistado su tercera corona como ganadoras de la Liga MX Femenil; tras el triunfo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Henry Martín ha salido en redes sociales para mandar sus felicitaciones al cuadro Azulcrema.

A través de X, el capitán del equipo masculino dejó unos emojis, entre ellos los aplausos, para dejar: “América Femenil. Campeonas”, fue lo único pero contundente que lanzó el delantero que se llevó los reflectores en la reciente eliminación ante Pumas.

Henry Martín en el Estadio Banorte l X:ClubAmerica

América Femenil vuelve a la cima

Tal como lo hicieran en el Apertura 2018, Clausura 2023, ahora lo han hecho de nuevo en el Clausura 2026 con un Ángel Villacampa que ha desahogado el cúmulo de cinco finales consecutivas cayendo en el futbol mexicano.

Además, esta final significó la séptima que disputa Villacampa, en Liga MX, desde su llegada al conjunto azulcrema, reflejando la regularidad que ha tenido el equipo bajo su dirección. Desde 2022, el técnico ha convertido al América en un constante protagonista de la Liga MX Femenil.

Ángel Villacampa, entrenador del América | IMAGO7

¿Cómo fue el partido de consagración en el Clausura 2026?

Después de la derrota en la ida en el Estadio BBVA, con un solitario gol de Alice Soto, las Águilas aprovecharon un par de errores de la portera Paola Manrique y le dieron la vuelta al marcador global con un contundente 3-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con ello, lograron su tercer campeonato en general y rompieron "la maldición" del inmueble en la colonia Nochebuena.

Justo antes del descanso, y minutos después de que Valeria del Campo no pudo definir lo que había sido un jugadón, llegó el 1-0 para América tras una confusión entre la defensa costarricense y la arquera Manrique.

Jugadoras de América en celebración en la obtención del título del Clausura 2026 | MEXSPORT

Nancy Antonio mandó un centro raso que Del Campo no supo cortar y el balón llegó aparentemente fácil a las manos de Manrique. No obstante, la guardameta atacó mal y el esférico le rebotó en los brazos, tras lo cual Geyse definió el 2-0 al minuto 51.