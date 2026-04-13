Karim Benzema y Al Hilal quedan eliminados de la Champions League Asiática

Karim Benzema, habitualmente un seguro de vida desde el punto de penalti, se convirtió en el villano inesperado para su equipo. Su error en el tercer lanzamiento de la tanda ante el Al Sadd sentenció la eliminación del Al Hilal en los Octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC, tras un vibrante empate 3-3 que se extendió hasta la prórroga.

El delantero francés, que venía de una actuación espectacular con un triplete y una asistencia contra el Al Kholood, fue la principal figura en el ataque del Al Hilal. Estuvo acompañado por estrellas como Bono, Theo Hernández, Rúben Neves y Milinkovic-Savic, mientras que Darwin Núñez no fue convocado para este torneo continental.

Karim Benzema | @Alhilal_EN

¿Cómo fue el partido?

El Al Sadd comenzó el partido con mayor intensidad, pero fue el Al Hilal quien golpeó primero. Cerca de la media hora, Theo Hernández desbordó por la línea de fondo y asistió a Milinkovic-Savic, que no perdonó y adelantó a los suyos. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Claudinho igualó el marcador en el minuto 36 tras una genialidad de tacón de Romain Saiss.

La segunda mitad fue un auténtico vendaval de goles. En un lapso de apenas 15 minutos, Al Dawsari volvió a poner en ventaja al Al Hilal, pero Rafa Mújica respondió con el empate. Poco después, Marcos Leonardo anotó el 3-2 tras un pase de Benzema. La locura no terminó ahí, ya que en el minuto 70, Roberto Firmino marcó el 3-3 definitivo, forzando la prórroga.

Karim Benzema | @Alhilal_EN

El fallo de Karim Benzema

Tras un tiempo extra sin goles, el pase a cuartos se decidió en la tanda de penaltis. La suerte pareció sonreírle al Al Hilal cuando Roberto Firmino estrelló su disparo en el poste y Rúben Neves convirtió el suyo. Sin embargo, el fallo de Benzema, que envió su lanzamiento por encima del larguero, devolvió la esperanza al equipo catarí.

Rafa Mújica no falló y puso el 2-3, y el posterior error de Bouabre, cuyo tiro también se topó con el poste, dejó la clasificación en bandeja para el Al Sadd. Akram Afif fue el encargado de sellar la victoria y desatar la euforia de su equipo. Este resultado supone un duro golpe para el Al Hilal, que ahora deberá concentrarse en la Saudi Pro League, donde se encuentra a cinco puntos del líder, el Al Nassr.