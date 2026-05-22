¿Penal o no penal? Analistas opinan sobre la polémica en el Cruz Azul vs Pumas

No se salvó la Final. En una Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX marcada por las polémicas arbitrales, el partido de ida en la serie entre Cruz Azul y Pumas ya tuvo su primera acción controversial, por un penal no sancionado a favor de la Máquina.

Fue al minuto 24 que Carlos Rodríguez punteó el esférico y recibió el contacto tardío en la barrida del colombiano, por lo que Ismael López Peñuelas no dudó en sancionar penal. Si bien el capitán cementero contribuyó al dejarse caer, en la repetición se observó el contacto sobre su pierna, por lo que la Máquina tuvo la oportunidad de poner el 1-0.

No obstante, desde el VAR, Diana Pérez Borja llamó a su colega para revisar la jugada, no porque no existiera una falta, sino por un fuera de lugar previo. Fue cuando José Paradela quiso recorrer hacia el centro, que el esférico pega en Santiago Trigos y el rebote llegó a Charly, que sí estaba muy adelantado de Angulo y por ello el árbitro central no marcó el penal.

El VAR ya fue factor en el partido entre Pumas y Cruz Azul | MEXSPORT

Analistas reaccionan a la polémica arbitral

El primero en cuestionar la labor de López Peñuelas fue Francisco Chacón, quien en la transmisión de TV Azteca -y posteriormente por medio de redes sociales- aseguró que fue una mala decisión por parte del árbitro central. El exsilbante consideró que sí hubo una intención por parte de Trigos, por ello no era sancionable el fuera de lugar y debía mantenerse el penal.

Su opinión, no obstante, no tuvo eco entre otros comunicadores y analistas. Heriberto Murrieta incluso consideró que Charly cayó en el área por un clavado, mientras que Roberto García Orozco consideró que fue una acción forzada del defensor y por ende, fuera de lugar. "Aclarar que es una jugada de interpretación por eso el árbitro la revisa en el VAR. Buena decisión", escribió.

Así fueron los comentarios sobre la jugada polémica en la Final de la Liga MX | CAPTURA DE PANTALLA

Por otra parte, Fernando 'Cantante' Guerrero también consideró que la decisión de Ismael López, de marcar el penal fue adecuada. No obstante, destacó la visión de Pérez Borja en el VAR para identificar el fuera de lugar y consideró que la decisión de anular la pena máxima fue acertada.

"Bien marcado el penal para @CruzAzul por esta entrada imprudente de Angulo de @PumasMX pero antes habia fuera de juego de Charly Rodriguez. Aunque el de Pumas haya tocado el balón, es un DESVÍO, nunca es juego DELIBERADO del defensa. Muy bien el VAR", escribió el analista de TUDN.

Esto dijo Fernando 'Cantante' Guerrero sobre la polémica entre Cruz Azul y Pumas | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué dice el reglamento sobre el fuera de lugar?

El Artículo 11 del Reglamento de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, en el apartado 11.2, define el momento en el que un jugador está en fuera de juego. En ese sentido, especifica que si el balón viene de un rebote no hay fuera de juego.

"Sacando ventaja de dicha posición al jugar el balón o interferir en el juego de un adversario cuando el balón:

- Haya sido desviado o haya rebotado en un poste, en el travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un adversario.

- Haya sido «salvado» por un adversario", se lee en el reglamento.

En ese mismo sentido, señala que "Jugar «voluntariamente» el balón (excluida la mano voluntaria) implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y:pasar a un compañero;recuperar la posesión, odespejar, ya sea con el pie o de cabeza. El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la «voluntariedad» de la acción".

Respecto a ello, aclara que la voluntariedad de la acción se evalúa a partir de la distancia del jugador con el balón, su posibilidad de reaccionar y de controlar su movimiento previo a tocar el mismo. "Una «salvada» es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal)".