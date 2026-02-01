Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"

Zague lanza dura critica contra Saint-Maximin
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:37 - 31 enero 2026
La leyenda del Club América utilizó sus redes sociales para criticar a Saint-Maximin y afirmar lo que él siempre supo, el francés es un jugador "tribunero"

La salida de Allan Saint-Maximin del Club América ha generado una onda expansiva en el entorno azulcrema, y uno de los máximos referentes históricos de la institución, Luis Roberto Alves "Zague", no ha tardado en alzar la voz. A través de sus redes sociales, el histórico goleador lanzó una dura crítica hacia el desempeño y la actitud del futbolista francés durante su paso por Coapaé

Zague, quien siempre se ha caracterizado por exigir el máximo compromiso a quienes portan la camiseta de las Águilas, recordó que sus advertencias sobre el fichaje estrella no fueron bien recibidas en un inicio por un sector de la afición.

ZAGUE SIEMPRE TUVO LA RAZÓN

En un mensaje contundente, el analista deportivo señaló que el tiempo terminó dándole la razón respecto al perfil del jugador. Zague calificó a Saint-Maximin como un futbolista "tribunero", término utilizado en el argot futbolístico para describir a quienes priorizan el espectáculo individual y el aplauso fácil por encima de la efectividad y el compromiso táctico con el equipo.

"Para aquellos 'americanistas' que me criticaron cuando dije desde un principio que Saint-Maximin era un jugador 'tribunero' sin compromiso con la institución, me señalaron y ¡ahí está la respuesta!", sentenció el exdelantero.

CONDENA ACTOS DE RACISMO

A pesar de su fuerte postura deportiva, Zague quiso desmarcar sus críticas futbolísticas de cualquier tipo de agresión extra cancha que haya podido sufrir el jugador. El mensaje también sirvió para condenar enérgicamente los actos discriminatorios que han rodeado la salida del francés del nido.

Zague sostiene que el jugador nunca se alineó con los valores de exigencia del América. El histórico goleador enfatizó que "nadie está justificando temas de racismo", calificándolo como algo "totalmente inadmisible".

Con estas declaraciones, el "Hijo del Lobo Solitario" cierra un capítulo de controversia personal con la afición, reafirmando que su prioridad siempre será la integridad y el nivel competitivo del club de sus amores, más allá de los nombres mediáticos.

