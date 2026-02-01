Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Comienza el mes de febrero con actividad en varios frentes; el futbol vuelve a estar presente como en cada fin de semana con partidos de Premier League o LaLiga; sin embargo, también habrá Liga MX en ambas ramas para los amantes del futbol mexicano.
La NBA también presentará una amplia cartelera por la tarde y por la noche; por ende, no hay excusa para los fanáticos al deporte, ya que el mes empezará de la mejor manera.
¿Cuáles son los partidos del domingo?
LaLiga
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Horario: 7:00 AM
TV: Sky Sports
Premier League
Manchester United vs Fulham
Horario: 8:00 AM
TV: FOX One
Tottenham vs Manchester City
Horario: 10:30 AM
TV: HBO Max
Liga MX Femenil
Chivas vs León
Horario: 11:00 AM
TV: Prime Video, FOX One, Tubi, YouTube
América vs Pumas
Horario: 12:00 PM
TV: ViX, TUDN, YouTube
NBA
Milwaukee Bucks vs Boston Celtics
Horario: 2:30 PM
TV: NBA League Pass, Disney+ Premium, ESPN 3
Orlando Magic vs San Antonio Spurs
Horario: 3:00 PM
TV: NBA League Pass
Los Angeles Lakers vs New York Knicks
Horario: 6:00 PM
TV: NBA League Pass
LA Clippers vs Phoenix Suns
Horario: 7:00 PM
TV: NBA League Pass
NBA G League
Capitanes vs Oklahoma City Blue
Horario: 4:00 PM
TV: Disney+ Premium, ESPN
Liga MX
Querétaro vs Pachuca
Horario: 5:00 PM
TV: FOX One