Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Partidos de hoy 1 de febrero de 2026

Manchester United y Chivas Femenil serán parte de los protagonistas de la fecha | AP, Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 00:45 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El primer domingo del mes traerá mucha información deportiva en distintos deportes

Comienza el mes de febrero con actividad en varios frentes; el futbol vuelve a estar presente como en cada fin de semana con partidos de Premier League o LaLiga; sin embargo, también habrá Liga MX en ambas ramas para los amantes del futbol mexicano.

La NBA también presentará una amplia cartelera por la tarde y por la noche; por ende, no hay excusa para los fanáticos al deporte, ya que el mes empezará de la mejor manera.

Los Celtics jugarán en este inicio de mes | AP

¿Cuáles son los partidos del domingo?

  • LaLiga

  • Real Madrid vs Rayo Vallecano

  • Horario: 7:00 AM

  • TV: Sky Sports

  • Premier League

  • Manchester United vs Fulham

  • Horario: 8:00 AM

  • TV: FOX One

  • Tottenham vs Manchester City

  • Horario: 10:30 AM

  • TV: HBO Max

Manchester City también entra en escena este domingo | AP

  • Liga MX Femenil

  • Chivas vs León

  • Horario: 11:00 AM

  • TV: Prime Video, FOX One, Tubi, YouTube

  • América vs Pumas

  • Horario: 12:00 PM

  • TV: ViX, TUDN, YouTube

  • NBA

  • Milwaukee Bucks vs Boston Celtics

  • Horario: 2:30 PM

  • TV: NBA League Pass, Disney+ Premium, ESPN 3

  • Orlando Magic vs San Antonio Spurs

  • Horario: 3:00 PM

  • TV: NBA League Pass

  • Los Angeles Lakers vs New York Knicks

  • Horario: 6:00 PM

  • TV: NBA League Pass

  • LA Clippers vs Phoenix Suns

  • Horario: 7:00 PM

  • TV: NBA League Pass

  • NBA G League

  • Capitanes vs Oklahoma City Blue

  • Horario: 4:00 PM

  • TV: Disney+ Premium, ESPN

Alan Bautista de los Tuzos del Pachuca | Imago7

  • Liga MX

  • Querétaro vs Pachuca

  • Horario: 5:00 PM

  • TV: FOX One

Partido destacado de la Jornada
Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?