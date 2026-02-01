Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?

Manchester United vs Fulham l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 00:29 - 01 febrero 2026
Raúl Jiménez se mete a Old Trafford

La Premier League inglesa llega a su Jornada 24 con un duelo interesante para el futbol europeo: Manchester United recibe al Fulham en Old Trafford, en un partido en el que los locales buscan consolidarse en puestos europeos mientras los visitantes aspiran a seguir escalando posiciones en la tabla.

El conjunto dirigido de forma interina por Michael Carrick ha mostrado una notable mejoría en las últimas fechas, acumulando una racha de partidos sin derrota que ha generado entusiasmo entre los aficionados ‘Red Devils’. Con victorias importantes frente a rivales de alto calibre, United espera seguir sumando puntos clave en su casa.

Manchester United celebrando gol l AP

¿Cuál es el presente del Fulham?

Por su parte, el Fulham, bajo la dirección de Marco Silva, ha sido un rival difícil de descifrar. Aunque sus resultados han sido irregulares lejos de Craven Cottage, los londinenses han mostrado competitividad en varios encuentros recientes y cuentan con armas ofensivas para inquietar a la defensa local.

Uno de los focos de atención para los seguidores mexicanos será la participación del delantero Raúl Jiménez, figura del Fulham y que ha tenido un impacto destacado esta temporada en la Premier League. Su capacidad para aparecer en los momentos cruciales y su experiencia en el fútbol inglés lo convierten en un hombre a seguir en la previa del choque.

Fulham en partido ante Brighton l AP

La campaña de Jiménez ha sido consistente, dejando aportaciones valiosas tanto en goles como en juego asociado para los ‘Cottagers’. Su conexión con compañeros como Harry Wilson y Emile Smith Rowe será fundamental para que Fulham pueda generar peligro en el ataque en Old Trafford, un campo siempre exigente.

¿Cuál es el historial del partido?

En cuanto al historial entre ambos equipos, Manchester United ha tenido la ventaja en duelos previos, manteniendo un registro favorable en enfrentamientos domésticos recientes. Sin embargo, el último partido de liga entre ambos terminó en empate, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previa.

Los pronósticos de medios especializados apuntan a un Manchester United ligeramente favorito para llevarse la victoria, basados en su forma vigente y el rendimiento en casa, aunque se reconoce que Fulham puede complicar el partido si aprovecha los espacios a la contra y la creatividad de sus hombres ofensivos.

Raúl Jiménez ante Brighton l AP

Con el silbatazo inicial cada vez más cercano, aficionados y analistas esperan un enfrentamiento competitivo en el que tanto United como Fulham buscarán imponer su estilo este 1 de febrero, día de la Divina Providencia.

Fecha: 1 de febrero

Hora: 08:00

Estadio: Old Trafford

Transmisión: FOX One

Parte del Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

