Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"

Tras el empate ante Rayados, el DT de Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, dejó en claro que su equipo en los últimos torneos ha estado elevando el nivel de competencia, lo que les permite jugar al tú por tú ante rivales como Monterrey.

“Sí, hemos elevado el nivel competitivo del plantel. Entendemos que, en nuestras condiciones, el grupo es el que marca la diferencia. La competitividad interna es clave, nadie puede relajarse. El que juega sabe que hay otro atrás empujando fuerte. Esa competencia sana es lo que nos llevó a clasificar a Liguilla y a mantenernos hoy en la pelea. El mensaje es claro, la camiseta se agarra con los dientes", explicó.

Loco Abreu en la casa de los Xolos l Imago7

Abreu orgulloso de su equipo

A su vez, mencionó que se encuentra orgulloso por el trabajo que realizó el plantel ante Rayados.

“El partido estuvo lindo, entretenido, muy dinámico e intenso. La sensación que me queda es que estoy orgulloso del equipo que tengo, de la manera en que se entregan, porque te dan todo. Para competir contra equipos con mayor economía, jerarquía y jugadores en otras condiciones, la única forma es así, entregándose desde lo futbolístico, lo físico y lo mental. Cada pelota tiene un valor importantísimo y eso es lo que hoy nos mantiene entre los ocho primeros", declaró tras el partido ante Rayados Abreu.

Aceves en jugada ante Xolos l Imago7

¿Qué dijo sobre Gilberto Mora?

El uruguayo habló respecto a la situación actual de Gilberto Mora y el año que podría tener de cara al mundial.

“Sobre Gil, está en recuperación, con un tratamiento normal. Vamos día a día, paso a paso, sin apuros. El mejor médico va a ser él mismo, escuchando sus sensaciones. No hay una fecha fija, porque no queremos apurar el proceso.

Rayados vs Xolos en J4 l Imago7

"El objetivo es que llegue bien a la Copa del Mundo, no a un partido específico del torneo local. En eso estamos alineados y le daremos todo el respaldo necesario", resaltó el entrenador del juvenil.