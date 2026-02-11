‘Ando subiendo’: Emiliano Vargas y su emoción tras ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX de la NFL no solo trajo consigo la gran revancha entre los Seahawks de Seattle ante los Patriots de New England, sino que también el Levi's Stadium vivió historia pura durante el show de medio tiempo, traído de la mano de Bad Bunny y con presencia del boxeador mexicano en ascenso, Emiliano Vargas.

Emiliano Vargas se presentó en el medio tiempo con Bad Bunny | CAPTURA

‘Una gran experiencia’

Durante una plática con los medios, el boxeador de 21 años reveló cómo fue ser parte del espectáculo que dio el cantante de Puerto Rico, asegurando que lo vivido fue una gran experiencia al poder estar cerca de tanta gente importante del medio.

“Estuve conviviendo con Bad Bunny, Jay Z, Lady Gaga, era algo que sentí que ando subiendo y era algo que podría decir okay andamos bien”, declaró Emiliano a los medios durante una plática.

“Fue una gran experiencia, conviviendo con todos, era un momento especial para él pero también fue una marca para mi y bueno andamos subiendo y andamos con un pie en la dirección correcta”, añadió el pugilista de 21 años.

Emiliano Vargas en evento de Ring Magazine I @emilianofvargas

¿Cómo fue la participación de Emiliano en el Super Bowl?

Pese a la alta expectativa dentro del terreno de juego, lo que llevó el espectáculo fue la actuación del uertoriqueño, Bad Bunny, quien con interpretaciones de sus canciones más populares se robó los reflectores, no solo por el show sino por el gran mensaje sociales que mandó.

Gods plans are always greater than yours. pic.twitter.com/Pf3YWREigW — Emiliano Vargas (@emilianofvargas) February 9, 2026

Uno de los momentos que se robó la atención del público fue la aparición del boxeador mexicano, Emiliano Vargas, púgil de 21 años y con una carrera ascendente y que promete ser una de las más relevantes de su generación.

Durante su participación, Emiliano apareció junto con su colega, Xander Zayas, de Puerto Rico. Ambos salieron a cuadro fingiendo un enfrentamiento mientras ‘el Conejo Malo’ caminó a su costado. Con su aparición, el mexicano hizo historia al ser una de las caras representativas del movimiento latino orquestado por Bunny durante su show del Super Domingo.