Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

‘Ando subiendo’: Emiliano Vargas y su emoción tras ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl LX

Emiliano Vargas, Bad Bunny y Xander Zayas I X: @emilianofvargas
Aldo Martínez 17:56 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El boxeador mexicano confesó cómo fueron los momentos antes, durante y después de su participación en el espectáculo de Bad Bunny

El Super Bowl LX de la NFL no solo trajo consigo la gran revancha entre los Seahawks de Seattle ante los Patriots de New England, sino que también el Levi's Stadium vivió historia pura durante el show de medio tiempo, traído de la mano de Bad Bunny y con presencia del boxeador mexicano en ascenso, Emiliano Vargas

Emiliano Vargas se presentó en el medio tiempo con Bad Bunny | CAPTURA

‘Una gran experiencia’

Durante una plática con los medios, el boxeador de 21 años reveló cómo fue ser parte del espectáculo que dio el cantante de Puerto Rico, asegurando que lo vivido fue una gran experiencia al poder estar cerca de tanta gente importante del medio.

“Estuve conviviendo con Bad Bunny, Jay Z, Lady Gaga, era algo que sentí que ando subiendo y era algo que podría decir okay andamos bien”, declaró Emiliano a los medios durante una plática. 

“Fue una gran experiencia, conviviendo con todos, era un momento especial para él pero también fue una marca para mi y bueno andamos subiendo y andamos con un pie en la dirección correcta”, añadió el pugilista de 21 años.
Emiliano Vargas en evento de Ring Magazine I @emilianofvargas

¿Cómo fue la participación de Emiliano en el Super Bowl?

Pese a la alta expectativa dentro del terreno de juego, lo que llevó el espectáculo fue la actuación del uertoriqueño, Bad Bunny, quien con interpretaciones de sus canciones más populares se robó los reflectores, no solo por el show sino por el gran mensaje sociales que mandó.

Uno de los momentos que se robó la atención del público fue la aparición del boxeador mexicano, Emiliano Vargas, púgil de 21 años y con una carrera ascendente y que promete ser una de las más relevantes de su generación.

Durante su participación, Emiliano apareció junto con su colega, Xander Zayas, de Puerto Rico. Ambos salieron a cuadro fingiendo un enfrentamiento mientras ‘el Conejo Malo’ caminó a su costado. Con su aparición, el mexicano hizo historia al ser una de las caras representativas del movimiento latino orquestado por Bunny durante su show del Super Domingo.

Emiliano Vargas y Xander Zayas I CAPTURA DE PANTALLA
Últimos videos
Lo Último
19:18 Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
19:02 ¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
18:42 El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
18:41 Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
18:32 Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
18:29 ¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
18:03 Prisión preventiva para Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa
17:56 ‘Ando subiendo’: Emiliano Vargas y su emoción tras ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl LX
17:51 Alarma en Miami y Argentina: Lionel Messi sufre una lesión muscular a meses del Mundial
17:47 Atlético Madrid vs Barcelona ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Semifinales de Copa del Rey?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
Futbol Nacional
11/02/2026
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
Contra
11/02/2026
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Futbol
11/02/2026
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Futbol Nacional
11/02/2026
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
Box
11/02/2026
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
Contra
11/02/2026
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad