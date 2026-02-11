Liverpool vence por la mínima a Sunderlnd y pone fin a su invicto en casa

El Liverpool de Arne Slot logró una victoria balsámica este miércoles al imponerse por 0-1 al Sunderland. Tras la dolorosa derrota sufrida ante el Manchester City en la jornada anterior, el conjunto de Merseyside necesitaba sumar de a tres para no descolgarse de la zona alta, y lo hizo gracias a la contundencia de Virgil van Dijk en el juego aéreo.

El Sunderland, que hasta hoy no conocía la derrota en su estadio en lo que va de temporada de la Premier League, planteó un partido rocoso. A pesar de la ausencia de Granit Xhaka, los locales estuvieron cerca de adelantarse temprano con un contragolpe de Brian Brobbey que Ibrahima Konaté logró bloquear de forma providencial ante la salida de Alisson.

Van Dijk anota gol de la victoria ante Sunderland | AP

Sin embargo, el Liverpool fue creciendo de la mano de un activo Florian Wirtz. El alemán rozó el gol en dos ocasiones antes del descanso: primero con un disparo que exigió al guardameta Robin Roefs y luego con un remate al poste que impactó en la base del palo derecho.

La resistencia del Sunderland se quebró finalmente en el minuto 61. Mohamed Salah ejecutó un córner con precisión y Virgil van Dijk, ganando la posición en el área, conectó un cabezazo picado que Habib Diarra no pudo despejar sobre la línea de gol. Fue el primer tanto liguero del central en la presente campaña 2026.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la insistencia de los "Black Cats" y la solidez defensiva de los visitantes. Trai Hume lideró los intentos del Sunderland, pero la falta de puntería y la seguridad de Alisson Becker —quien celebraba su partido 250 en la competición— sellaron el marcador. Hubo reclamos por un posible penal sobre Brobbey tras un choque con Konaté, pero el árbitro no señaló infracción.

Liverpool gana por la mínima a Sunderlad | AP

No todo fueron noticias positivas para Slot. La victoria dejó un sabor agridulce por la lesión de Wataru Endo, quien tuvo que abandonar el campo en camilla poco después del gol, sumándose a la ya extensa lista de bajas del club de Anfield, que ya contaba con la ausencia del suspendido Dominik Szoboszlai.

PANORAMA EN LA PREMIER LEAGUE

Con este resultado, la clasificación de la Premier League se ajusta:

Liverpool: Se mantiene en la sexta posición, situándose a solo tres puntos del Manchester United, que ocupa la cuarta plaza.

Sunderland: Permanece en la 11ª posición y pierde su condición de invicto en casa tras una racha de gran solidez como local.

Sunderland vs Liverpool, 2025-2026 | AP