Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Liverpool vence por la mínima a Sunderlnd y pone fin a su invicto en casa

Van Dijk festeja gol con el Liverpool | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:05 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Reds consiguieron tres importantes puntos en Stadium of Light, casa casi imbatible del Sunderland

El Liverpool de Arne Slot logró una victoria balsámica este miércoles al imponerse por 0-1 al Sunderland. Tras la dolorosa derrota sufrida ante el Manchester City en la jornada anterior, el conjunto de Merseyside necesitaba sumar de a tres para no descolgarse de la zona alta, y lo hizo gracias a la contundencia de Virgil van Dijk en el juego aéreo.

El Sunderland, que hasta hoy no conocía la derrota en su estadio en lo que va de temporada de la Premier League, planteó un partido rocoso. A pesar de la ausencia de Granit Xhaka, los locales estuvieron cerca de adelantarse temprano con un contragolpe de Brian Brobbey que Ibrahima Konaté logró bloquear de forma providencial ante la salida de Alisson.

Van Dijk anota gol de la victoria ante Sunderland | AP

Sin embargo, el Liverpool fue creciendo de la mano de un activo Florian Wirtz. El alemán rozó el gol en dos ocasiones antes del descanso: primero con un disparo que exigió al guardameta Robin Roefs y luego con un remate al poste que impactó en la base del palo derecho.

La resistencia del Sunderland se quebró finalmente en el minuto 61. Mohamed Salah ejecutó un córner con precisión y Virgil van Dijk, ganando la posición en el área, conectó un cabezazo picado que Habib Diarra no pudo despejar sobre la línea de gol. Fue el primer tanto liguero del central en la presente campaña 2026.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la insistencia de los "Black Cats" y la solidez defensiva de los visitantes. Trai Hume lideró los intentos del Sunderland, pero la falta de puntería y la seguridad de Alisson Becker —quien celebraba su partido 250 en la competición— sellaron el marcador. Hubo reclamos por un posible penal sobre Brobbey tras un choque con Konaté, pero el árbitro no señaló infracción.

Liverpool gana por la mínima a Sunderlad | AP

No todo fueron noticias positivas para Slot. La victoria dejó un sabor agridulce por la lesión de Wataru Endo, quien tuvo que abandonar el campo en camilla poco después del gol, sumándose a la ya extensa lista de bajas del club de Anfield, que ya contaba con la ausencia del suspendido Dominik Szoboszlai.

PANORAMA EN LA PREMIER LEAGUE

Con este resultado, la clasificación de la Premier League se ajusta:

  • Liverpool: Se mantiene en la sexta posición, situándose a solo tres puntos del Manchester United, que ocupa la cuarta plaza.

  • Sunderland: Permanece en la 11ª posición y pierde su condición de invicto en casa tras una racha de gran solidez como local.

Sunderland vs Liverpool, 2025-2026 | AP

Ambos equipos aparcarán ahora la liga para centrarse en la FA Cup este fin de semana: el Sunderland viajará para enfrentar al Oxford United, mientras que el Liverpool recibirá al Brighton en Anfield.

Últimos videos
Lo Último
19:18 Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
19:02 ¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
18:42 El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
18:41 Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
18:32 Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
18:29 ¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
18:03 Prisión preventiva para Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa
17:56 ‘Ando subiendo’: Emiliano Vargas y su emoción tras ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl LX
17:51 Alarma en Miami y Argentina: Lionel Messi sufre una lesión muscular a meses del Mundial
17:47 Atlético Madrid vs Barcelona ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Semifinales de Copa del Rey?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
Futbol Nacional
11/02/2026
Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
Contra
11/02/2026
¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Futbol
11/02/2026
El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Futbol Nacional
11/02/2026
Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
Box
11/02/2026
Emiliano Vargas no cierra las posibilidades de una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad
Contra
11/02/2026
¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad