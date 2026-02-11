Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CURP Biométrica 2026: ¿Cuál es la edad mínima para registrar datos biométricos?

La CURP Biométrica permitirá el registro de datos como huellas digitales, fotografía del rostro e iris ./ ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:26 - 11 febrero 2026
Autoridades dieron a conocer nuevos lineamientos sobre el registro de identidad para menores en México y explicaron cómo se aplicará.

La identificación oficial en México comienza a transformarse desde la infancia. Con la implementación del registro biométrico en la CURP, surgen dudas entre madres, padres y tutores sobre cómo funcionará el proceso y a qué edad podrá realizarse.

La CURP biométrica incluirá huella digital, fotografía y escaneo de iris. / iStock

¿Desde qué edad se pueden registrar datos biométricos?

El registro de datos biométricos para la CURP podrá realizarse a partir de los 5 años cumplidos, informó la Secretaría de Gobernación.

Desde esa edad se podrán tomar huellas digitales, así como fotografía del rostro e iris, como parte del proceso de identificación.

El registro podrá realizarse desde los 5 años cumplidos, según información oficial. / iStock

¿Qué pasa con los menores de 5 años?

En el caso de niñas y niños menores de 5 años, únicamente se realizará la fotografía del rostro y del iris, debido a que sus huellas digitales aún no están completamente definidas.

Esta medida busca garantizar una identificación adecuada acorde a la etapa de desarrollo de los menores.

En menores de 5 años solo se captará fotografía del rostro e iris, ya que sus huellas aún no están definidas. / iStock

Registro voluntario y gratuito

Las autoridades recordaron que el registro biométrico es voluntario, gratuito y gradual, por lo que no representa un trámite obligatorio inmediato para la población.

Asimismo, señalaron que el objetivo es proteger la identidad desde temprana edad, fortaleciendo los mecanismos de identificación oficial en el país.

Las autoridades recordaron que el trámite es voluntario, gratuito y gradual. / iStock
