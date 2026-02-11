Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial

Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:35 - 11 febrero 2026
Un profesor universitario fue atacado por un conductor en Tlalpan tras un incidente vial; el docente compartió el video de la agresión para pedir apoyo en su identificación.

Un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue agredido en la zona de Zacatepetl, Tlalpan, por un automovilista que presuntamente reaccionó con violencia tras un incidente vial menor. El docente difundió el video del momento en redes sociales y solicitó apoyo ciudadano para identificar al agresor.

¿Qué ocurrió entre el profesor y el automovilista?

El maestro, identificado como Héctor Eduardo, relató que los hechos ocurrieron mientras circulaba en Zacatepetl, en la zona de Tlalpan, cuando tuvo que ajustar el retrovisor de una camioneta que obstruía su paso para evitar una colisión. Según su versión, esto provocó la molestia del conductor.

En el video compartido por el profesor en su cuenta de X (antes Twitter), se observa cómo el automovilista enfurecido lo confronta y lo agrede con lo que parece un bastón o un objeto similar mientras Héctor intenta protegerse.

El sujeto enfurecido tenía una especie de bastón. / X:@hellcodex

Según el relato del profesor, después de que el agresor dañó su bicicleta y se retiró, regresó nuevamente para exigir que borrara el video de la agresión y lo volvió a amenazar físicamente. Afortunadamente, otro profesor que pasaba por el lugar marcó al 911, lo que provocó que el agresor se detuviera de nuevo y huyera de la escena.

El docente señaló que el ataque no solo fue físico, sino que también resultó en daños a su bicicleta personal.

El docente señaló que el ataque no solo fue físico, sino que también resultó en daños a su bicicleta personal. / x: @hellcodex

Respuesta institucional

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un comunicado oficial sobre la agresión al profesor. No se han informado detenciones ni si las autoridades han iniciado una carpeta de investigación con base en el video y la denuncia presentada.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un comunicado oficial sobre la agresión al profesor. / iStock
