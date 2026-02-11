Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mexicano viaja a Bélgica para acosar a la cantante Silvy De Bie

La cantante belga Silvy De Bie denunció ante la policía que un hombre la seguía y solicitó su dirección./ @silvyofficial
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:15 - 11 febrero 2026
El caso cobró atención internacional después de que la propia artista alertara a la policía tras percibir que alguien la seguía de manera persistente

Un ciudadano mexicano de 51 años, identificado como Óscar C.V., fue detenido en la ciudad de Amberes acusado de presunto acoso a la cantante belga Silvy De Bie, reconocida por su carrera en el género eurodance con su agrupación Sylver. El caso cobró atención internacional después de que la propia artista alertara a la policía tras percibir que alguien la seguía de manera persistente.

El hombre, quien se desempeña como contador y experto financiero, viajó desde Ciudad de México con escalas y arribó a Bélgica con la intención de coincidir con De Bie, según reportes de medios locales. En los días previos al incidente, la cantante notó comportamientos sospechosos que la llevaron a presentar una denuncia formal ante las autoridades policiales.

La policía de Amberes detuvo a un ciudadano mexicano de 51 años por presunto acoso./ @silvyofficial

Según la versión de la artista, en más de una ocasión sintió que alguien la seguía en distintos lugares, hasta que el hombre apareció en su gimnasio en Lier, donde incluso preguntó por su dirección privada. Empleados del club consideraron extraño su comportamiento y decidieron informar a la policía.

¿Qué determinó la policía belga tras la detención?

La policía local pudo ubicar al sospechoso con rapidez luego de que este publicara fotografías desde su habitación en un hotel de Amberes, lo cual facilitó su localización. Fue arrestado el martes 10 de febrero y trasladado a las instalaciones correspondientes para ser interrogado.

Tras el interrogatorio, las autoridades decidieron liberar al hombre bajo condiciones estrictas, que incluyen la prohibición de acercarse o intentar contactar a la cantante de cualquier forma. Estas medidas buscan prevenir nuevos episodios de acoso mientras continúa la investigación y se analizan las acciones legales pertinentes.

El sospechoso viajó desde Ciudad de México con la intención de coincidir con la artista./ @silvyofficial

El abogado de Óscar C.V. declaró que su cliente no tenía “malas intenciones”, según versiones de medios belgas, y que podría haber subestimado las consecuencias de su comportamiento. El interrogatorio se realizó en español, de acuerdo con los reportes.

¿Quién es Silvy De Bie, la artista involucrada?

Silvy De Bie, de 45 años, es la voz principal del grupo belga Sylver, que alcanzó popularidad especialmente en los años 2000 con temas como “Turn the Tide”, “Forever in Love” y “Forgiven”. Además de su trayectoria musical, la cantante es madre de una hija adolescente, lo que ha generado amplio interés mediático sobre su experiencia tras el suceso.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de figuras públicas y la manera en que se manejan las denuncias cuando personas ajenas invaden la privacidad o generan situaciones que puedan representar un riesgo, sin que necesariamente exista una amenaza física directa.

Silvy De Bie alcanzó fama internacional con temas como “Turn the Tide” con el grupo Sylver./ @silvyofficial
