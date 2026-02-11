Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Te llamaron de la SRE? Podría ser un fraude para suplantar tu identidad, alerta la Secretaría

SRE advierte sobre llamadas donde suplantan su identidad. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:16 - 11 febrero 2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una advertencia oficial tras detectar llamadas fraudulentas que utilizan su número institucional; conoce cómo funciona el engaño y cómo protegerte

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre un esquema de fraude telefónico en el que delincuentes suplantan el número telefónico oficial de sus oficinas centrales para intentar engañar a ciudadanos y obtener datos personales o dinero bajo falsos pretextos.

Delincuentes están suplantando el número telefónico oficial de las oficinas centrales de la SRE. / Pixabay

¿Cómo funcionan las llamadas fraudulentas?

La SRE explicó que se ha detectado la suplantación externa de su número telefónico oficial, técnica mediante la cual estafadores logran que en la pantalla del teléfono aparezca un número legítimo, aunque no corresponda a la institución.

Este tipo de fraude, conocido como spoofing, engaña a las personas para que crean que la llamada proviene de una dependencia oficial —en este caso, la SRE— con el objetivo de solicitar información confidencial, datos personales o incluso recursos económicos.

Las llamadas de extorsión son otra práctica muy común de engaño / FREEPIK

Qué dice la SRE y qué debes saber

La Cancillería, encabezada por el secretario Juan Ramón de la Fuente, puntualizó que:

  • No realiza llamadas telefónicas para solicitar datos personales, información confidencial ni dinero.

  • La suplantación ha sido denunciada formalmente ante las autoridades correspondientes y se dará seguimiento al caso.

  • La recomendación principal es no proporcionar ningún dato ni realizar pagos ante llamadas sospechosas.

La institución reitera que la única manera de verificar la autenticidad de una comunicación es a través de sus canales oficiales, como sus números publicados en su sitio web o sus cuentas verificadas en redes sociales.

La SRE informó que ya presentó la denuncia correspondiente. / iStock

Cómo identificar una llamada falsa

Expertos en seguridad señalan que la técnica usada por los defraudadores —el spoofing— permite que cualquier número legítimo aparezca en tu teléfono, aunque la llamada provenga de un origen falso.

Ante dudas, las autoridades recomiendan:

  • Colgar inmediatamente si la llamada pide datos sensibles o dinero.

  • No compartir información personal como contraseñas, cuentas bancarias o documentos oficiales.

  • Verificar directamente con la institución a través de sus canales oficiales antes de responder o interactuar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas telefónicas para solicitar información personal ni dinero. / iStock
Seguridad
