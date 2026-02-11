Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El reporte Ponce: El Mundial no se mueve del Azteca

Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 17:08 - 11 febrero 2026
Seguros. No peligran los partidos de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Así de claro. Se soltó la especulación tras la sorpresiva transparencia que puso Emilio Azcárraga sobre la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, que se irá entregando por partes sin que el proyecto visualizado esté por completo durante el magno evento de FIFA. Quitemos polvo y paja.

Serán cinco juegos en CDMX: la inauguración de México ante Sudáfrica, así como el cierre del sector contra el europeo, los Dieciseisavos del primer lugar del A y los Octavos del vencedor; también el Uzbekistán vs Colombia del Grupo K. Ninguno se moverá de sede.

ESTARÁ LISTO SIN ESTAR COMPLETO

La especulación se desató a partir de las palabras de Azcárraga, quien transparentó que el proyecto final no estará completo ante Portugal, y que aún durante el Mundial faltará la última parte, los detalles finos, como las luces del exterior del cascarón.

Aunque sé que no gustó al interior de la directiva del estadio, aplaudo la franqueza del jefe, que le da claridad a las circunstancias de nuestro templo futbolero, aunque no son las ideales. Eso sí, dio pie a las conjeturas.

SON LAS LETRAS CHIQUITAS DEL ANFITRIÓN

Ahora, de eso a que la FIFA esté planeando quitarle partidos a la CDMX por la situación del Azteca, no existe tal posibilidad. El argumento principal del rumor fue el reporte financiero desde el nacimiento de Ollamani a la Bolsa Mexicana de Valores, que contempla como nota general al pie los posibles riesgos de cada negocio, incluido el estadio. No han mandado un mensaje nuevo con preocupación actualizada ni advertencia de FIFA. No hay tal.

Un ejemplo del mismo grupo es PlayCity, que también compartió con BMV el riesgo de que algún día pueda cambiar la legislación en materia de sorteos, pero no quiere decir que haya crecido esa posibilidad o que implique un riesgo inminente con el negocio. Es un ‘disclaimer’ general y necesario, son las letras chiquitas, que casi nunca se aplican.

POR ESO FALTARON BOLETOS PARA CR7

Con las palabras de Azcárraga también se destapó otra parte de la explicación para el caos por boletos del partido entre México y la Portugal de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Azteca, pues resulta que no se puso a la venta la totalidad de la capacidad mundialista del estadio. Así como lo lees.

Cómo explicó el patrón del Coloso, en la Fecha FIFA de marzo estará lista una parte de la remodelación de inmueble, y me contaron que esa apertura contempla solo un porcentaje de la tribuna, es decir, no se ocuparán todos los lugares, así que no se vendieron todo.

