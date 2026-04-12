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¿Cuándo regresará Pablo Lyle a la TV? Juan Osorio ya le ofrece proyecto

El productor aseguró que busca darle una oportunidad laboral al actor en cuanto salga de prisión. / @juanosorio.oficial -AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:25 - 11 abril 2026
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El actor cumple una condena en Estados Unidos por homicidio involuntario, tras un hecho ocurrido en 2019 en Miami

El actor mexicano Pablo Lyle podría tener un regreso a las telenovelas una vez que recupere su libertad, luego de que el productor Juan Osorio reiterara públicamente su intención de apoyarlo en su regreso a la pantalla.

Pablo Lyle cumple una condena en Estados Unidos por un caso de homicidio involuntario ocurrido en 2019. / AP

¿Juan Osorio contratará a Pablo Lyle cuando salga de prisión?

El productor confirmó que mantiene firme su promesa de trabajar nuevamente con Lyle, incluso desde el primer momento en que el actor quede en libertad.

“Si sale el mes próximo, el siguiente mes, si Dios quiere, ya está conmigo trabajando”, declaró Osorio en un encuentro con medios.

Además, aseguró que busca ser el primero en ofrecerle una oportunidad laboral: “Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”.

El productor también destacó la cercanía que mantiene con el actor, a quien considera “como un hermano”, y expresó confianza en que esta experiencia contribuirá a su crecimiento personal y profesional.

El productor Juan Osorio ha expresado ofrecerle trabajo al actor tras salir de la cárcel.

La situación actual de Pablo Lyle

Actualmente, Pablo Lyle cumple una condena en Estados Unidos tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente ocurrido en 2019 en Miami.

En 2023, fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional, además de otras medidas como servicio comunitario y cursos de manejo de la ira.

El actor se encuentra recluido en una prisión de Florida, donde, según reportes, ha mantenido buena conducta y participa en actividades educativas dentro del penal.

El actor mexicano permanece recluido en una prisión en Florida tras ser sentenciado en 2023. / AP

Su posible salida se estima hacia finales de 2026 o inicios de 2027, dependiendo de su proceso legal y comportamiento durante la condena.

El respaldo de Juan Osorio no es reciente. A lo largo de distintos encuentros con la prensa, el productor ha reiterado su intención de reincorporar a Lyle a la industria.

El productor aseguró que busca darle una oportunidad laboral al actor en cuanto salga de prisión. / RS
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