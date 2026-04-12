Contra

¿De qué murió John Nolan? Esto se sabe del fallecimiento del actor de "Batman" y “Person of Interest”

Laura Reyes Medrano 20:19 - 11 abril 2026
El actor británico John Nolan, reconocido por su participación en la trilogía de Batman y la serie Person of Interest, falleció a los 87 años.

¿De qué murió John Nolan?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte de John Nolan.

De acuerdo con reportes confirmados por el diario británico Stratford-upon-Avon Herald, retomados por distintos medios internacionales, el fallecimiento del actor ocurrió el 11 de abril de 2026, pero sin que se revelaran detalles médicos o circunstancias específicas.

Una carrera sólida en cine, televisión y teatro

John Nolan construyó una trayectoria de más de seis décadas en la actuación, participando en cine, televisión y teatro británico.

Fue especialmente reconocido por su papel como Douglas Fredericks en la saga de Batman dirigida por su sobrino Christopher Nolan, así como por su personaje John Greer en la serie creada por Jonathan Nolan.

Además, formó parte de importantes compañías teatrales como la Royal Shakespeare Company, consolidándose como un actor respetado dentro de la industria.

