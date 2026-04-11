VIDEO: Aparatoso accidente provoca tráiler en Calzada Ignacio Zaragoza

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en los carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde un tráiler fuera de control provocó una tragedia que dejó como saldo dos personas sin vida, además de severos daños materiales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de personas que presenciaron los hechos, la unidad de carga circulaba a exceso de velocidad cuando embistió varios vehículos que se encontraban en una base de taxis no regulados, lo que desató una escena de caos, gritos y desesperación entre quienes se encontraban en el lugar.

Las personas que fallecieron iban a bordo del auto rojo sobre Calzada Ignacio Zaragoza / Redes Sociales

Impacto mortal y zona complicada

El accidente ocurrió en un punto donde actualmente se realizan obras, lo que habría complicado la circulación y el acceso, especialmente para conductores que no conocen bien la zona. Además, se señaló la falta de señalamientos viales como un factor que pudo contribuir a la magnitud del percance.

Durante el impacto, el tráiler arrolló a dos hombres y destruyó parte de un puesto instalado en el sitio, lo que obligó a solicitar de inmediato el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuerpos de emergencia.

La pesa unidad arrasó todo a su paso y luego trató darse a la fuga, pero fue detenido más adelante / Redes Sociales

Confirman fallecimientos en el lugar

Al sitio acudieron equipos de emergencia de la Alcaldía Iztapalapa, quienes brindaron atención a las víctimas; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación del caso y el levantamiento de los cuerpos.

Lamentablemente murieron dos personas y varios autos quedaron destruidos / Redes Sociales

Detienen al conductor

Tras el accidente, el conductor del tráiler intentó continuar su trayecto; sin embargo, fue detenido metros más adelante, a la altura de Guelatao, donde fue asegurado por elementos de seguridad para deslindar responsabilidades.

En tanto, familiares de las víctimas arribaron al lugar de los hechos, donde permanecieron durante las labores periciales en medio de un ambiente de consternación y dolor.

🔴 #IMPORTANTE ⚠️ Un tráiler y dos automóviles se vieron involucrados en un fuerte choque sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Unidad Habitacional Ermita Iztapalapa, #CDMX



🚧 El saldo preliminar es de dos personas fallecidas, mientras autoridades ya atienden la… pic.twitter.com/M8SmmAioTa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 11, 2026