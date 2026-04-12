Así puedes protegerte de apps montadeudas, según el Gobierno de México

Las llamadas apps montadeudas se han convertido en un problema creciente en México. Aunque a simple vista parecen una opción rápida para obtener dinero, en realidad operan como herramientas de fraude que ponen en riesgo la información personal de quienes las descargan.

Estas aplicaciones suelen promocionarse como soluciones inmediatas para salir de apuros económicos, ofreciendo préstamos sin requisitos y con procesos aparentemente sencillos. Sin embargo, detrás de esa facilidad se esconden prácticas que pueden derivar en extorsión, robo de datos y amenazas.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este tipo de plataformas se difunden en redes sociales, páginas web e incluso videojuegos, con el objetivo de atraer a más usuarios y aumentar el número de víctimas.

Descargar aplicaciones de préstamos desconocidas puede poner en riesgo tus datos y los de tus contactos./ Pixabay

¿Por qué las apps montadeudas representan un riesgo?

El principal problema comienza una vez que la aplicación es instalada. Muchas de ellas solicitan permisos para acceder a información sensible como la agenda de contactos, galería, mensajes y otros datos personales, bajo el argumento de validar el préstamo.

Con estos accesos, los delincuentes pueden recopilar información privada y utilizarla para presionar a los usuarios. En algunos casos, incluso contactan a familiares o conocidos para ejercer extorsión directa, generando un entorno de intimidación.

Otro punto crítico es que algunas de estas apps suplantan la identidad de instituciones financieras reales, lo que hace más difícil detectarlas. Además, aunque algunas llegan a otorgar el dinero, no respetan las condiciones acordadas y exigen pagos anticipados o montos mayores a los establecidos.

Autoridades recomiendan no otorgar permisos innecesarios como acceso a fotos, mensajes o agenda./ Pixabay

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes

Ante este panorama, autoridades como la Policía Cibernética de la Guardia Nacional han emitido diversas medidas de prevención para proteger a la población. La principal es evitar descargar aplicaciones que prometan dinero fácil e inmediato, especialmente si no solicitan un proceso formal.

También se recomienda verificar que la institución financiera esté registrada en el SIPRES de la CONDUSEF, así como revisar la reputación de la app en sitios confiables y opiniones de otros usuarios antes de instalarla.

Otro aspecto clave es no conceder permisos innecesarios dentro del celular, especialmente aquellos relacionados con contactos, fotos o contraseñas. Asimismo, se sugiere contar con un antivirus activo que ayude a detectar posibles amenazas.

En caso de haber descargado una de estas aplicaciones, lo mejor es eliminarla de inmediato. Si existe algún intento de extorsión, las autoridades recomiendan no realizar pagos y reportar la situación ante la Policía Cibernética al número 088.

Finalmente, es importante avisar a familiares y contactos sobre lo ocurrido, para evitar que también sean engañados.