Así se vive Rolla México 2026: patines, música y cultura urbana toman la CDMX
La Ciudad de México ya se transformó en una pista gigante con la llegada de Rolla México 2026, un festival que llega a la capital por primera vez.
¿Cómo es Rolla México en vivo?
Rolla México es una experiencia inmersiva donde el público no solo observa, sino participa activamente.
El ambiente es vibrante: luces, música fuerte, gente patinando al ritmo de DJs y una comunidad que convierte cada espacio en una pista de baile. No importa si eres experto o principiante, la dinámica es clara: rodar, bailar y fluir con el ambiente.
El festival, se realiza del 9 al 12 de abril.
Más que un festival: una comunidad en movimiento
Detrás del ambiente festivo hay una intención clara: fortalecer la comunidad roller en México.
“Queremos… abrir camino y dar los primeros pasos hacia la profesionalización de nuestro deporte en el país”, explicó Patricia Olguín, directora del proyecto.
¿En dónde se realiza Rolla México?
Las actividades se realizan en diferentes puntos de la ciudad:
Pabellón de Cultura Comunitaria
Deportivo Azcapotzalco
Deportivo José María Morelos y Pavón
Victoria de las Democracias