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Así se vive Rolla México 2026: patines, música y cultura urbana toman la CDMX

La primera vez del festival en CDMX. / Gina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:37 - 11 abril 2026
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La capital ya rueda al ritmo de un festival que mezcla fiesta, baile y comunidad sobre ruedas

La Ciudad de México ya se transformó en una pista gigante con la llegada de Rolla México 2026, un festival que llega a la capital por primera vez.

Gina Sánchez

¿Cómo es Rolla México en vivo?

Rolla México es una experiencia inmersiva donde el público no solo observa, sino participa activamente.

El ambiente es vibrante: luces, música fuerte, gente patinando al ritmo de DJs y una comunidad que convierte cada espacio en una pista de baile. No importa si eres experto o principiante, la dinámica es clara: rodar, bailar y fluir con el ambiente.

El festival, se realiza del 9 al 12 de abril.

Gina Sánchez

Más que un festival: una comunidad en movimiento

Detrás del ambiente festivo hay una intención clara: fortalecer la comunidad roller en México.

“Queremos… abrir camino y dar los primeros pasos hacia la profesionalización de nuestro deporte en el país”, explicó Patricia Olguín, directora del proyecto.

Gina Sánchez

¿En dónde se realiza Rolla México?

Las actividades se realizan en diferentes puntos de la ciudad:

  • Pabellón de Cultura Comunitaria

  • Deportivo Azcapotzalco

  • Deportivo José María Morelos y Pavón

  • Victoria de las Democracias

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