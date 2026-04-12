Así se vive Rolla México 2026: patines, música y cultura urbana toman la CDMX

La Ciudad de México ya se transformó en una pista gigante con la llegada de Rolla México 2026, un festival que llega a la capital por primera vez.

Gina Sánchez

¿Cómo es Rolla México en vivo?

Rolla México es una experiencia inmersiva donde el público no solo observa, sino participa activamente.

El ambiente es vibrante: luces, música fuerte, gente patinando al ritmo de DJs y una comunidad que convierte cada espacio en una pista de baile. No importa si eres experto o principiante, la dinámica es clara: rodar, bailar y fluir con el ambiente.

El festival, se realiza del 9 al 12 de abril.

Gina Sánchez

Más que un festival: una comunidad en movimiento

Detrás del ambiente festivo hay una intención clara: fortalecer la comunidad roller en México.

“Queremos… abrir camino y dar los primeros pasos hacia la profesionalización de nuestro deporte en el país”, explicó Patricia Olguín, directora del proyecto.

Gina Sánchez

¿En dónde se realiza Rolla México?