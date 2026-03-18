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Futbol

Cruz Azul convierte cualquier cancha en su casa

Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:28 - 18 marzo 2026
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Cualquier sede la transforman en su fortaleza

Cruz Azul no tiene una casa fija, pero sí una fortaleza: donde actúa como local, responde.

En medio de la constante mudanza de sedes, el equipo cementero ha logrado construir una solidez que no depende de un estadio, sino de su funcionamiento.

La era de Iván Alonso y la solidez como local

Desde la llegada de Iván Alonso al proyecto deportivo, ha disputado 56 partidos en condición de local, repartidos en distintos inmuebles. Lejos de afectar su rendimiento, la variación de escenarios ha sido un reto que el equipo ha sabido convertir en ventaja.

Iván Alonso negoció salida de Martín Anselmi | IMAGO 7

Olímpico Universitario, su sede más frecuente

El Estadio Olímpico Universitario ha sido el recinto donde más encuentros ha jugado, con 24 partidos. Le sigue el Estadio Azul con 22, mientras que el Estadio Cuauhtémoc ha albergado 9 compromisos y el Estadio Azteca apenas uno.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Números que respaldan la fortaleza celeste

Más allá de la rotación de sedes, los números respaldan la solidez celeste. Cruz Azul suma 39 victorias como local, una cifra relevante y que da capacidad para tener condiciones sin importar el escenario.

A estos resultados se agregan 12 empates y únicamente 5 derrotas, lo que confirma un dominio consistente en casa, aunque esa “casa” cambie constantemente de dirección.

Estadio Cuauhtémoc, casa temporal de Cruz Azul | IMAGO7

Una identidad que va más allá del estadio

La fortaleza del equipo no radica en las gradas o el terreno, sino en la idea futbolística y la continuidad de un proyecto que ha sabido adaptarse a la adversidad.

Hoy, Cruz Azul ha convertido cualquier cancha en su territorio, demostrando que su localía no está en un estadio.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT
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