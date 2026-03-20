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¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
En plena temporada de Cuaresma, donde los mariscos se vuelven protagonistas en la mesa de millones de familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clave: los precios pueden dispararse dependiendo del lugar de compra.
De acuerdo con su monitoreo realizado del 9 al 13 de marzo, elegir bien dónde comprar puede significar un fuerte ahorro… o un duro golpe al bolsillo.
“Camarón que se duerme…” y el que compra caro también
El camarón es uno de los productos estrella de la temporada, pero también uno de los más variables en precio.
Según Profeco, el camarón mediano sin cabeza puede costar desde 160 pesos por kilo en pescaderías de Guadalajara, hasta 409 pesos en supermercados del Estado de México y CDMX.
En promedio, su precio ronda los 272.06 pesos por kilo.
Para el camarón coctelero congelado:
Más barato: 139 pesos por kilo
Más caro: 300 pesos por kilo
Promedio: 199.03 pesos por kilo
Además de ser delicioso, el camarón también aporta proteínas, vitaminas B12 y D, y minerales como hierro y zinc.
Pulpo: sabor premium… con precio elevado
Si el camarón ya te parecía caro, el pulpo puede romper cualquier presupuesto.
El pulpo entero congelado registra precios desde:
180 pesos por kilo en Mérida
Hasta 430 pesos en Zacatecas
El promedio nacional es de 328.21 pesos por kilo, posicionándolo como uno de los mariscos más caros de la temporada. Eso sí, su valor nutricional lo respalda: es bajo en grasa, rico en proteínas, vitaminas B3 y B12, además de minerales esenciales.
Tradición que impacta el bolsillo
El aumento en precios no es casualidad. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó incrementos de hasta 14% en pescados y mariscos durante esta Cuaresma.
El gasto también subió:
Supermercados: de 2,906 a 3,313 pesos
Mercados: de 2,265 a 2,531 pesos
Esto se debe a la alta demanda, ya que millones de personas sustituyen carne roja por productos del mar durante esta temporada.
Opciones más económicas para la Cuaresma
Si buscas ahorrar, hay alternativas más accesibles:
Mojarra tilapia: $69 - $70
Filete de basa: $88 - $105
Filete de tilapia: $96 - $103
Pescado para caldo: $96
Salmón chileno: hasta $499
Recomendación clave: Profeco recomienda comparar precios antes de comprar, ya que la diferencia entre establecimientos puede ser significativa.