¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios

En plena temporada de Cuaresma, donde los mariscos se vuelven protagonistas en la mesa de millones de familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clave: los precios pueden dispararse dependiendo del lugar de compra.

De acuerdo con su monitoreo realizado del 9 al 13 de marzo, elegir bien dónde comprar puede significar un fuerte ahorro… o un duro golpe al bolsillo.

En la Cuaresma los mariscos se vuelven protagonistas en la mesa de millones de familias mexicanas / FREEPIK

“Camarón que se duerme…” y el que compra caro también

El camarón es uno de los productos estrella de la temporada, pero también uno de los más variables en precio.

Según Profeco, el camarón mediano sin cabeza puede costar desde 160 pesos por kilo en pescaderías de Guadalajara, hasta 409 pesos en supermercados del Estado de México y CDMX.

En promedio, su precio ronda los 272.06 pesos por kilo.

Para el camarón coctelero congelado:

Más barato: 139 pesos por kilo

Más caro: 300 pesos por kilo

Promedio: 199.03 pesos por kilo

Además de ser delicioso, el camarón también aporta proteínas, vitaminas B12 y D, y minerales como hierro y zinc.

El camarón y el pulpo son productos que de pronto se vuelven un lujo en la vigilia / FREEPIK

Pulpo: sabor premium… con precio elevado

Si el camarón ya te parecía caro, el pulpo puede romper cualquier presupuesto.

El pulpo entero congelado registra precios desde:

180 pesos por kilo en Mérida

Hasta 430 pesos en Zacatecas

El promedio nacional es de 328.21 pesos por kilo, posicionándolo como uno de los mariscos más caros de la temporada. Eso sí, su valor nutricional lo respalda: es bajo en grasa, rico en proteínas, vitaminas B3 y B12, además de minerales esenciales.

Los costos de los mariscos dependerán del lugar donde se compren y la cantidad / FREEPIK

Tradición que impacta el bolsillo

El aumento en precios no es casualidad. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó incrementos de hasta 14% en pescados y mariscos durante esta Cuaresma.

El gasto también subió:

Supermercados: de 2,906 a 3,313 pesos

Mercados: de 2,265 a 2,531 pesos

Esto se debe a la alta demanda, ya que millones de personas sustituyen carne roja por productos del mar durante esta temporada.

Profeco recomienda comparar precios antes de comprar / FREEPIK

Opciones más económicas para la Cuaresma

Si buscas ahorrar, hay alternativas más accesibles:

Mojarra tilapia: $69 - $70

Filete de basa: $88 - $105

Filete de tilapia: $96 - $103

Pescado para caldo: $96

Salmón chileno: hasta $499