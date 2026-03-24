Clara Brugada anuncia que no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte para el juego de México vs Portugal

La Ciudad de México se alista para la reinauguración del Estadio Banorte con un fuerte operativo de movilidad y seguridad para el partido entre México y Portugal. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que no habrá estacionamiento para vehículos particulares en las inmediaciones del estadio, como parte de una estrategia para garantizar el orden durante la jornada.

La mandataria explicó que, en lugar del uso de autos privados, se apostará por diversas modalidades de transporte para facilitar la llegada de los aficionados. Entre ellas, destacó el fortalecimiento del transporte público, que contará con horarios extendidos y rutas reforzadas para atender la alta demanda. “Dijimos que íbamos a preparar la ciudad para recibir al mundo con orden y seguridad. Experiencia humana de calidad”, aseguró.

Clara Brugada con el certificado del récord Guiness a la clase de futbol más grande | AP

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se desplegará un operativo denominado 'Estadio Seguro', el cual contará con más de 10 mil elementos. En total, serán 10 mil 835 efectivos, apoyados por ambulancias, cuatro mil policías desplegados en campo y unidades de vigilancia de la Policía Auxiliar.

El Estadio Banorte cerca de su reinauguración | AFP

Además, se sumarán 250 moto patrulleros que estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos, desde la llegada de las selecciones a sus hoteles hasta su traslado al estadio, con el objetivo de resguardar tanto a jugadores como a aficionados.

En materia de movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto detalló que el plan contempla cierres viales importantes en avenidas como Santa Úrsula, Gran Sur y Calzada de Tlalpan, por lo que recomendó a la ciudadanía anticipar sus traslados.

Asimismo, puntualizó que las puertas del estadio abrirán a las 15:30 horas y que únicamente podrán acceder en vehículo quienes cuenten con acreditaciones especiales, como servicios de emergencia o habitantes de la zona.