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Futbol

Oswaldo Sánchez da a conocer a su portero favorito para el Mundial

Oswaldo Sánchez en un partido de Leyendas Laguneras vs Leyendas de Chivas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 07:37 - 24 marzo 2026
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Faltan poco menos de tres meses para que de inicio la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Mexicana atraviesa por momentos complicados en temas futbolísticos.

El Tri está por definir a sus tres porteros finales que encararán la justa mundialista; a pesar de que aún no es un hecho que estará en la lista final, Guillermo Ochoa fue convocado para los partidos ante Portugal y Bélgica.

El exarquero de Chivas y Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez, habló acerca de quien debería ser el cancerbero titular de México en el Mundial, en este caso, 'San Oswaldo' no apostó por Guillermo Ochoa.

Oswaldo Sánchez durante un partido de Leyendas de Chivas vs Leyendas de Santos l MEXSPORT

No sé si vaya a ser el titular, pero de que va a estar en la lista, va a estar, porque con la lesión de Malagón se abre esa posibilidad. Ahora, está el Tala Rangel, que juega bastante bien y para mí es el que lleva la delantera.

Pese a que Sánchez eligió a Raúl 'Tala' Rangel como el guardavallas principal en la Selección Mexicana, el ahora comentarista de TUDN no descartó a Carlos Acevedo a quien asegura conoce desde que era niño y sabe lo que puede dar.

Oswaldo Sánchez controlando un balón en duelo de leyendas Santos vs Chivas l MEXSPORT

El partido contra Portugal: La prueba de fuego para Raúl Rangel
Raúl Rangel en un partido con Chivas l MEXSPORT

Todo apunta a que el examen más complicado para Raúl 'Tala' Rangel será ante la Selección de Portugal, que no contará con Cristiano Ronaldo por lesión. El guardameta de Chivas deberá mostrar todo su potencial para convencer a Javier Aguirre de que él debe ser el arquero titular en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, considera que la portería es la posición que 'menos le preocupa', lo cierto es que el estratega tricolor debe elegir con estudio y cautela quien debe cuidar la meta mexicana.

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