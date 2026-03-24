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Futbol

Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte

Gianni Infantino estará presente en el duelo de reapertura del Estadio Banorte | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:16 - 24 marzo 2026
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El presidente de la FIFA no dejará pasar la oportunidad de visitar uno de los países anfitriones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará presente en México en los próximos días como parte de un recorrido clave previo a la Copa del Mundo 2026. Su visita tiene como objetivo observar de primera mano los avances en las sedes mexicanas y el funcionamiento del país como anfitrión de eventos de alto nivel.

La presencia del máximo dirigente del futbol coincide con los partidos de Repechaje y la Reinauguración del Estadio Banorte, escenarios que servirán como ensayo general rumbo al Mundial. Infantino tendrá una agenda cargada que incluirá visitas a distintas ciudades y reuniones con autoridades del futbol mexicano.

Gianni Infantino durante la reunión de la Junta por la Paz | AP
Gianni Infantino durante la reunión de la Junta por la Paz | AP

Infantino recorrerá Monterrey y Guadalajara durante el Repechaje

De acuerdo con diversas fuentes, el recorrido de Gianni Infantino comenzará en Monterrey, donde asistirá a los primeros encuentros del Repechaje Intercontinental. Posteriormente, viajará a Guadalajara, para continuar con la supervisión de las sedes que albergarán partidos del torneo veraniego.

Estos encuentros forman parte de un plan estratégico para evaluar la logística, operación y capacidad organizativa de México, que fungirá como una de las sedes principales dela próxima Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum | AFP

Tras su paso por estas ciudades, el presidente de la FIFA saldrá momentáneamente del país para regresar posteriormente y asistir a uno de los eventos más importantes de su agenda en territorio mexicano.

Reunión clave y visita al Estadio Banorte

Uno de los momentos centrales de la visita será su presencia en el partido entre México y Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Banorte. Antes de este compromiso, Infantino sostendrá una reunión con directivos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol en el Centro de Alto Rendimiento.

Durante este encuentro, se abordarán temas clave relacionados con la organización del Mundial, así como los avances en infraestructura y desarrollo del futbol en el país. Posteriormente, los asistentes se trasladarán al estadio para presenciar el partido que traerá de vuelta la actividad futbolística al 'Coloso de Santa Úrsula'.

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT

Además, Infantino realizará un recorrido por el Centro de Alto Rendimiento, el cual fue remodelado con apoyo del programa FIFA Forward, como parte de las inversiones para fortalecer las instalaciones rumbo al Mundial.

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